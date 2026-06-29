활력 찾고 변화 향한 구민 소망 담아...AI 행정혁신 기반 확실한 성과 기대 유동균 당선인 “구민 기대 가슴에 새기고 행복하고 기대되는 마포 만들 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]‘다시 뛰는 마포! 함께하는 미래’. 민선 9기 마포구를 이끌어갈 슬로건이 탄생했다.

민선 9기 마포구청장직 인수위원회(위원장 황인국)는 6월 26일 민선 9기 마포구의 비전과 약속을 담은 슬로건을 확정했다.

이번 슬로건에는 마포가 다시 깨어나 활력을 찾길 바라는 마포구민의 소망이 실렸다.

이를 위해 인수위원회는 AI 행정혁신을 기반으로 한 단계 더 큰 발전과 확실한 성과를 거두고, 구민 모두가 ‘지금이 행복하고 미래를 더욱 기대하는 민선 9기를 만들겠다’는 의지를 슬로건에 담았다.

또 마포구민을 대상으로 한 슬로건 공모에서 ‘미래’라는 키워드가 많이 제안된 점은 더 나은 내일과 희망찬 미래를 바라는 구민들의 기대를 보여주는 것으로, 이번 슬로건 선정에 중요한 배경이 됐다.

슬로건은 지난 6월 16일부터 19일까지 마포구민과 마포구 전 직원을 대상으로 공모를 진행하고, 응모 작품 총 251건에 대한 공통 의견과 당선인 및 인수위원회 의견을 충분히 검토하여 최종 결정했다.

민선 9기의 새 슬로건은 오는 7월 1일부터 향후 4년간 마포의 비전과 발전 방향을 제시하는 역할을 하게 된다.

유동균 마포구청장 당선인은 “접수된 슬로건을 세심히 살펴보니 마포의 변화와 발전을 바라는 구민의 간절한 마음을 느낄 수 있었다”며 “구민의 기대를 늘 가슴에 새기고, 오늘이 행복하고 내일이 더욱 기대되는 마포를 만들어가겠다”고 말했다.