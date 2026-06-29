[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 달성문화재단 달성문화도시센터가 주최하는 ‘청년축제-달성워터스플래시’가 다음달 18일 오후 5시 강정보 디아크 광장에서 개막한다고 29일 밝혔다.

지난해 대구 지역 지자체 최초의 워터페스티벌로 시작된 이후 올해로 2회째다.

‘일상 LOGOUT, 달성 스플래시 TIME!’을 부제로 내건 이번 축제는 청년 주도성에 방점을 뒀다.

메인 무대에는 청하, 자이언티, 넉살, 김하온, DJ수빈, DJ라라&스위트걸 등 정상급 아티스트들이 대거 합류한다.

여기에 계명대 연극뮤지컬과·비사응원단, 지역 스트릿 댄스팀 등 로컬 청년 예술인들이 참여해 무대를 함께 완성할 예정이다.

달성군청년혁신위원회와 달성청년혁신센터가 운영하는 청년 부스를 필두로, 청년 소상공인 중심의 ‘청년마켓’과 푸드트럭이 행사장 전반에 배치된다. 이를 통해 청년 예술인과 소상공인이 자연스럽게 어우러지는 ‘청년 중심’의 실질적인 경제 활동 공간을 제공한다.

이번 축제는 13세 이상이면 누구나 무료로 관람(전석 스탠딩)할 수 있다.

티켓 예매는 달성군민존이 7월 3일, 일반존이 7월 8일에 각각 오픈된다.

축제 당일 입장 시에는 본인 확인용 증빙서류를 반드시 지참해야 한다.

일반존 예매자는 나이 증명용 신분증이, 군민존은 나이와 달성군 주소지가 모두 확인되는 신분증이나 주민등록등본이 필요하다.

행사에 대한 상세한 내용은 달성문화재단 누리집에서 확인할 수 있다.

최재훈 대구 달성군수는 “이번 축제가 청년들이 함께 어우러져 지역의 에너지를 깨우는 연대의 장이자 대구를 대표하는 독보적인 청년 문화 축제로 도약할 수 있도록 전폭적인 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.