[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회는 지난 26일 제363회 임시회 폐회 후 도의회 청사 이전 10주년 기념식과 제12대 도의회 임기만료 행사를 개최했다.

이날 행사에는 박성만 의장을 비롯한 도의원과 이철우 경북지사, 임종식 경북도교육감, 김경오 의정회장과 임원들, 이상효 의장협의회장과 역대의장들, 도 및 교육청 간부공무원, 유관기관 관계자 등 160여명이 참석했다.

먼저 청사 이전 10주년 기념식에서는 의회 전정에 배롱나무 기념식수와 표지석 제막식을 통해 도민과 함께 걸어온 의회의 발자취를 되새기고 새로운 미래를 향한 도약을 다짐했다.

표지석에는 ‘경북도의회 청사 이전 10주년 기념식수’라는 글귀와 함께 제12대 후반기 도의회 슬로건인 “우리 모두의 경북 모두를 위한 의회”를 새겨 도의회의 의지를 담았다.

이어 열린 제12대 도의회 임기만료 행사에서는 지난 4년 동안 도민의 대의기관으로서 지방자치 발전과 도민의 행복을 위해 헌신해 온 의원들의 노고를 공로패와 감사패에 새겨 감사의 마음을 전했다.

박성만 경북도의회 의장은 “제12대 의정활동을 함께해 주신 모든 분들께 감사드린다”며 “새롭게 출범하는 제13대 경북도의회가 더욱 신뢰받는 의회로 도민의 기대에 부응해 주기를 바란다”고 말했다.