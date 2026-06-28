‘초격차’ 반도체 토대 강화 산업전체 시너지·미래산업 육성 지방분산 통해 지역균형발전 기여

[헤럴드경제=유동현 기자] 삼성전자가 준비 중인 역대 최대 지방 투자 계획은 최근 맞이한 반도체 초호황을 일회성 수익이 아닌 국가 균형발전의 발판으로 만들기 위한 전략으로 풀이된다.

반도체를 이을 차세대 성장 동력을 육성하는 동시에, 수도권에 쏠린 첨단 산업의 무게 중심을 전국으로 분산함으로써 지방소멸 위기를 돌파하고 지역균형발전 시대를 열겠다는 정부 정책과도 맞아떨어지는 것이다.

SK하이닉스까지 포함할 경우 향후 10년간 투자규모가 2000조원에 달할 수 있다는 관측도 나오는 만큼 국가 AI 대전환의 마중물이 될 것이라는 기대가 커지고 있다.

28일 정부와 업계에서는 이번 삼성전자의 투자를 두고 글로벌 반도체 패권 경쟁에서 주도권을 놓치지 않는 동시에, 이번 초호황을 반도체 밸류체인의 확장과 제조업 고도화의 기회로 삼겠다는 의지가 반영됐다는 분석이 나온다.

호남 반도체 클러스터가 삼성전자와 SK하이닉스를 포함해 최대 반도체 팹(공장) 10기 규모가 될 경우, 이는 경기 용인 반도체 클러스터에 맞먹는 수준이다.

패키징(후공정)을 넘어 메모리 반도체 생산 공정(전공정)까지 포함할 반도체 클러스터가 조성되면 설계·장비·소재 협력업체가 함께 집적되는 거대한 반도체 산업 생태계가 구축될 전망이다.

반도체 연구개발(R&D) 인력과 석·박사급 전문인력 등 고급 인재의 유입은 물론 산학협력과 전문인력 양성 기반 확대도 기대된다.

삼성전자의 영업이익이 향후 3년간 1천500조원 규모로 전망되고 반도체 초호황이 2030년까지 이어질 것이라는 전망 속에 이런 대규모 산업 생태계는 우리나라 반도체 산업의 글로벌 초격차 유지를 위한 강력한 토대가 될 것으로 기대된다.

삼성전자가 반도체 투자를 넘어 첨단 소재·부품 산업 투자까지 주도하는 것은 제조업 전반의 경쟁력 강화를 통해 국가 경제 차원의 시너지 창출로 이어질 수 있다는 관측도 나온다.

충청권에서는 삼성디스플레이와 삼성SDI, 삼성전기 등이 고부가 반도체 기판뿐만 아니라 피지컬AI의 핵심 부품인 디스플레이와 배터리 등을 생산 중이다.

이들 제품 생산능력 확대는 반도체와 피지컬AI, 차세대 모빌리티 등 첨단 산업 전반의 공급망을 강화함으로써 우리 제조업 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대된다.

삼성전기 부산사업장의 경우 ‘전자산업의 쌀’로 불리는 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 핵심 생산 거점인 만큼 이곳에 대한 투자 확대 역시 산업 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.

삼성바이오로직스의 생산시설 확충도 우리 경제의 또 다른 미래 동력인 바이오 산업의 글로벌 경쟁력 제고에 기여할 수 있다는 관측이 나온다.

삼성그룹은 반도체와 소재부품 등의 경쟁력 강화를 위해 향후 10년간 1000조원 규모의 막대한 투자에 나설 것으로 예상된다.

SK그룹도 비슷한 규모의 투자 계획을 세울 경우 양대 그룹의 투자 규모만 총 2000조원에 달할 것이라는 관측이 나온다.

김용범 대통령 정책실장은 최근 이번 투자 규모에 대해 “나오는 숫자들이 매우 낯설 것”이라고 말한 바 있다.

첨단 미래 산업 육성부터 제조업 혁신을 망라하는 이 같은 구상이 지방 중심으로 설계된 것은 수도권 편중이라는 우리 사회·경제의 고질적 병폐를 해결하는 돌파구가 될 수 있다는 분석이다.

호남권은 세계 최대 수준의 반도체 생산 거점으로 육성되고, 충청권은 반도체 패키징과 첨단 소재·부품 산업의 전략 거점이 될 것이라는 기대가 커지고 있다.

영남권도 삼성전자와 삼성SDI, 삼성전기 등이 대규모 투자로 제조업의 AI 전환을 가속화하고, 인천은 삼성바이오로직스를 통해 바이오 산업의 핵심 입지를 굳힐 수 있다.

SK그룹이 호남 반도체 클러스터를 조성하고 영남권을 중심으로 인공지능(AI)데이터센터를 확대하는 등 전국 단위 AI 투자에 나서는 방안을 검토 중이다.

AI 산업 핵심 인프라인 반도체 생산기지와 AI데이터센터를 전국적으로 확산해 관련 밸류체인 전반의 경쟁력을 강화하겠다는 것이다.

현대차그룹과 LG그룹 등이 피지컬AI와 AI 데이터센터 투자를 구체화할 경우 전북과 영남, 강원 등이 수혜를 볼 것이라는 관측도 나온다.

이를 통해 소멸 위기에 직면한 지방이 첨단 산업의 새로운 성장 거점으로 거듭나고, 지방균형발전을 위한 정부의 5극3특(5개 초광역권 3개 특별자치도) 전략도 탄력을 받을 수 있다.

이재명 대통령은 지난 25일 “수도권 일극체제 극복을 위해 첨단 핵심 산업에 대한 대규모 투자를 영남이나 충청, 강원, 제주, 호남 등으로 확대하는 획기적인 전략 산업 다극화가 필수적”이라고 말했다.