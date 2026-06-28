野 비판에 전날 6차례 이어서 또 게시 “특정 지역 특혜 아냐…세계적 최적지”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 이재명 대통령이 28일 “호남에 반도체 산업 생태계를 조성하는 것은 특정 지역에 대한 특혜가 아니다”라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에 “반도체 호남 입지에 대해 치열하게 토론하되, 합리적 근거가 있다면 협조해 주고 정치적 목적으로 지역 갈라치기나 지역 갈등 조장은 자제해 달라”며 이같이 강조했다.

이 대통령은 “서남해안은 발전에서 장기 소외된 탓에 역설적으로 반도체와 같은 첨단 공장을 지을 수 있는 광활하고 안정된 가용 토지가 있다”며 “용수는 물론 풍부한 재생에너지 잠재력까지 갖춰 반도체와 AI 데이터센터 등 전기를 대량 소비하는 최첨단 미래산업의 세계적 최적지”라고 했다.

그는 “용수와 전력이 한계에 다다른 수도권의 기존 반도체 클러스터 구축 계획은 앞당겨 신속히 추진하되, 동시에 제2의 대규모 집적단지를 초고속으로 만들어야 한다”며 “장기 소외에 따른 고통과 설움을 겪은 호남에는 지금까지의 이중 차별이 예상 못 한 큰 기회의 원천이 되는 것”이라고 거듭 강조했다. 그러면서 “전화위복을 통해 상전벽해를 만들 절호의 기회”라고 했다.

이 대통령은 “정부의 대대적 지원 속에 관련 기업의 결단으로 가장 합리적인 반도체 산업 중심지를 추가 조성하는 것”이라며 “국토 균형 발전을 이뤄내고 뿌리 깊은 지방차별과 영·호남 갈등을 완화할 국가적 대의를 실천하는 것”이라고도 적었다.

아울러 “치열하게 논쟁하되 정치적 목적으로 지역갈등과 지역주의를 조장하는 소모적 정치투쟁은 멈춰달라”며 “수도권 집중 완화와 국가 균형 발전이라는 국가 생존 목표를 위해 모두 대승적 차원에서 협조하고 지혜를 모아야 할 때”라고 덧붙였다.

이 대통령은 전날에도 여섯 차례 호남 반도체 투자 관련 메시지를 X에 게시한 바 있다.