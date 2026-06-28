[헤럴드경제 = 김상수 기자] 기업회생 절차를 앞두고 홈플러스가 파산 위기에 직면하고 있다. 관건은 오는 30일까지 2000억원 규모의 자금을 조달할 수 있는가이다.

이 자금 조달에서 핵심은 대주주인 MBK가 채권단인 메리츠의 요구 조건에 따라 보증을 서는가에 있다. 메리츠 측은 김병주 MBK 회장의 책임의식과 보증이 없다면 대주주조차 사실상 회생 가능성을 포기했다는 의미이고, 이런 상황에선 채권단이 추가 자금 투입을 할 명분 자체가 없다는 입장이다.

MBK의 입장 변화가 없는 한 홈플러스 회생 절차는 사실상 무산될 수순이다. 법원이 회생절차 폐지를 결정하면 홈플러스는 기업 파산 절차를 밟게 된다.

기업이 위기를 겪을 때마다 대주주 책임론은 예외 없이 제기됐다. 대주주의 경영 실패에 대한 책임론이다. 사재를 출연한 사례도 상당수이다. 금호아시아나그룹의 경우 그룹 전체에 유동성 위기를 맞이하자 대주주 일가는 채권단에 계열사 지분 및 사재를 담보 및 출연 형태로 전량 내놓았다. STX그룹은 경영 부실 책임으로 대주주 지분이 무상 감자 처리됐고, 한진해운도 기업 환경이 극도로 악화되자 사재 출연으로 이어졌다.

현재 파산 위기에 직면한 홈플러스에서 가장 큰 책임은 대주주이자 경영을 담당한 MBK에 있다는 건 부인할 수 없다. 메리츠 측은 “MBK가 자구 노력과 실질적 자금 투입은 거부하면서, 정작 채권단인 메리츠 측에만 2000억원의 DIP 금융을 요구하고 있다”고 밝혔다.

이어 “주주 반대를 무릅쓰고 이사회 격론을 거쳐 MBK 및 김병주 회장의 보증을 전제로 1000억원의 DIP 금융을 약속했으나, 보증조차 설 수 없다는 것”이라며 “MBK의 책임 회피는 대주주조차 사실상 홈플 회생을 확신하기 어렵다는 뜻으로 해석할 수밖에 없다”고 덧붙였다.

메리츠 측은 현재 MBK가 주장하는 4000억원 규모의 지원에서도 순수 현금성 지원은 김 회장 개인 증여분인 약 400억원에 불과하다는 입장이다. 나머지는 공익채권 형태의 대출 등이다.

메리츠 측은 대주주로서 김 회장의 결단이 사태 해결 방안임을 주장하고 있다. 홈플러스, 롯데카드, 네파 등은 MBK가 투자한 기업들로, MBK 인수 이후 재무건전성은 악화돼 왔다. 그 과정에서 MBK는 홈플러스, 네파 등에 투자 집행한 블라인드 3호 펀드로부터 1조2000억원의 성과보수 등을 챙겼다.

홈플러스 인수 당시인 2015년 8000억원 수준의 자산을 보유했던 김 회장은 올해 포브스 기준 자산이 약 13조7000억원으로 한국 부자 순위 2위에 올라 있다.

메리츠 측은 이 정도 대규모 부를 축적한 대주주로서 홈플러스 파산 위기 사태의 책임 의식을 보여줘야 한다는 입장이다. 대주주조차 책임지지 않는 기업에 채권단이 추가로 자금을 조달하는 것 자체가 명분이 없다는 이유에서다. 1000억원의 DIP를 지원해 주는 조건으로 MBK 및 김 회장이 연대보증을 서서 책임 귀속을 명확히 해달라는 이유이다.

메리츠 측은 “MBK와 김 회장은 자구 노력 없는 ‘리스크 떠넘기기’를 즉각 중단하고, 결자해지의 자세로 책임 있는 사재 출연 및 보증에 나서야 한다”고 밝혔다.