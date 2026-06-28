“전국적 산업 재배치, 정쟁도구돼선 안 돼”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 홍준표 전 대구시장이 28일 “호남에 입지조건만 된다면 반도체 단지가 가는 것을 반대하지 않는다”고 밝혔다.

홍 전 시장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에 “박정희 대통령 이래 영남은 창원을 중심으로 중공업이 자리 잡았고, 울산을 중심으로 자동차, 조선, 석유화학으로 우리나라를 견인하는 공업지대로 자리 잡았고, 부산은 수출주도형 산업효과로 물류도시로 우뚝 섰다”며 “다만 대구만 섬유산업이 쇠퇴하면서 GRDP가 30년째 꼴찌일 뿐”이라고 적었다.

홍 전 시장은 이어 “80년대 들어와서 경기도,충청도를 중심으로 반도체,전자산업등이 자리 잡았는데, 유독 호남만 별다른 산업없이 농업중심도시로 남아 있다”며 “나는 호남에 입지조건만 된다면 반도체 단지가 가는 것을 반대하지 않는다”고 했다.

그는 “그건 정략적인 조치가 아니라 국토균형 발전을 위해 필요하기 때문”이라며 “그리고 마지막 남은 요지인 새만금은 우리나라가 다시 도약할 수 있는 광활한 최적의 입지인데도 수십년째 아직도 저러고 있으니 참 안타깝다”고도 적었다.

그러면서 “전국적인 산업 재배치가 정쟁의 도구로 되는 건 바람직스럽지 않다”고 지적했다.