“내부통합 절실…6·3 지선도 분열하면 패배했다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 정청래 전 더불어민주당 대표가 28일 자신의 페이스북에 ‘이재명 정부의 성공과 정권 재창출을 위한 제언-통합과 연대’라는 제목의 글을 올리고 “이재명 정부의 성공과 총선 승리, 정권 재창출을 위해 대동단결하고 함께 가자”고 강조했다.

유력 당권 주자인 정 전 대표는 이 글에서 “단결하면 승리했고 분열하면 패배했다”며 “이 대통령께서는 평소 ‘우리 안의 차이가 아무리 큰들 상대방의 그것보다 크겠느냐?’고 하시며 단결을 강조하셨다”고 언급했다.

또한 “(이 대통령은) ‘정치는 정치인이 하는 것 같지만 결국 국민이 합니다’라는 말씀으로 국민주권을 강조하셨습니다”며 “이 대통령의 억강부약 대동단결의 정신을 되새긴다”고도 했다.

정 전 대표는 “저는 김대중 대통령을 존경했고, 노무현 대통령을 사랑했으며 문재인 대통령을 좋아했다”며 “그리고 이 대통령과는 동지이자 전우로 윤석열 검찰독재 정권의 폭압을 함께 뚫었다. 12·3 불법 비상계엄 내란의 밤 때는 목숨 걸고 국회 담장을 넘었다”고 적었다.

이어 “윤석열 검찰 독재정권 치하에서 야당탄압 정적 제거 이재명 죽이기에 맞서 이 대통령 옆 짝꿍으로 이재명을 지켰다”며 “윤석열 검찰 독재정권 시절 이재명 대표의 체포동의안 가결 때의 참담함, 12·3 비상계엄 때 그 치떨리는 분노와 어깨 걸고 사선을 함께 넘었던 그 심정 그 동지애를 생각한다. 가끔 심호흡 크게 하고 맑은 하늘을 쳐다보았으면 좋겠다”고 했다.

정 전 대표는 “이재명 정부의 성공과 정권 재창출을 위해서는 통합과 연대가 필수적”이라며 “김대중의 바통을 노무현이 이어받았고, 노무현의 바통을 문재인이 이어받았고, 문재인의 바통을 이재명이 받아서 이어달리기를 하고 있는 것”이라고 강조했다.

그는 “4통 통합, 우리끼리 먼저 네 분의 대통령을 지지하는 사람들이 통합을 해야 한다”며 “내부 통합이 절실하다. 네 분의 대통령을 지지하는 사람들은 지금까지 한 방향을 바라보며 함께 걸어온 동지들”이라고 했다.

정 전 대표는 “범민주진보연대-이재명 정부의 성공과 정권 재창출을 위해서는 손잡을 수 있는 모든 범민주진보 세력이 연대해야 한다. 필요하면 결선투표제도 도입해야 한다”며 “이를 위해 고민하고 연구해야 한다. 정권 재창출을 위해 윤어게인 내란 옹호세력 제외하고 다 연대해야 총선 승리, 대선 승리한다”고 거듭 강조했다.

그러면서 “이번 6·3 지방선거에서도 연대하면 승리했고 분열하면 패배했다”고 지적했다.

정 전 대표는 특히 “우리 안에서부터 조롱과 혐오 멸칭의 언어를 쓰지 말아야 한다”며 “분열의 언어를 버리고 동지적 언어와 배려가 필요하다”고 강조했다.

아울러 “저부터 끈끈한 동지적 연대감과 따뜻한 동지의 언어를 쓰겠다. 우리는 김대중을 존경했고, 노무현을 사랑했으며, 문재인을 좋아했다”며 “그 토대 위에 이 대통령과 이재명 정부를 탄생시킨 동지들이다. 우리는 원래 한뿌리였고 같은 방향을 보고 함께 걸어온 동지였다”고 했다.