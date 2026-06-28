“관악서, 당원선거인단 자료제출 요구”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 국민의힘은 최근 경찰이 자당 당원 정보 관리업체 대표를 소환 조사하면서 지방선거 경선 과정에서 활용된 당원 선거인단 명부 등 당원 정보를 확보하려고 한 것과 관련해 “엄중한 책임을 묻겠다”며 강하게 반발했다.

국민의힘은 28일 정희용 사무총장 명의로 보도자료를 내고 “관악경찰서가 안심번호 매핑 자료 일체는 물론, 당원 선거인단의 성명·지역·성별·실제 연락처 등이 포함된 자료 제출까지 요구한 것으로 확인됐다”고 밝혔다.

국민의힘은 “해당 자료는 헌법이 보호하는 정당 활동의 기반이자 우리 당의 핵심 조직 자산”이라며 “공직선거법 적용 대상도 아닌 당원 정보에 대해 참고인을 압박해 확보하려는 시도는 단순한 법률 해석의 오류를 넘어 정당 민주주의를 짓밟는 중대한 권력 남용”이라고 강조했다.

국민의힘은 지난 25일 관악경찰서에 관련 설명을 요청하는 공문을 발송했다면서, 정당 정보 확보를 목적으로 과도한 자료를 요구하며 참고인을 압박한 사실이 확인될 경우 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.

국민의힘은 또 개인정보 보호를 위해 당이 자체적으로 변환해 경선 후보자에게 제공한 ‘당원 안심번호’를 경찰이 공직선거법상 ‘휴대전화 가상번호’와 동일한 것으로 전제하고 수사를 진행했다고 지적했다.

‘당원 안심번호’는 선거관리위원회를 경유해 이동통신사업자로부터 제공받는 공직선거법상 휴대전화 가상번호와는 법적 근거와 생성 경로, 활용 목적이 전혀 다른 제도라는 게 국민의힘 설명이다.

국민의힘은 “기초적인 사실관계조차 확인하지 않은 채 수사를 진행한 것은 수사기관의 중대한 법리 오해이거나, 의도적인 ‘법 왜곡’이라는 의심을 불러일으키기에 충분하다”며 “형법상 법왜곡 적용 가능성을 포함해 직권남용권리행사방해, 강요, 위법한 증거 수집 등 동원 가능한 모든 법적 수단을 통해 경찰에 끝까지 엄중한 책임을 묻겠다”고 강조했다.