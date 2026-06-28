野 “갑작스런 호남권 반도체 투자 발표” “일제히 우려 표하는 것은 당연한 상식”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 국민의힘이 “부처 눈에는 부처가 보이고 돼지 눈에는 돼지가 보이는 법”이라고 적은 이재명 대통령의 SNS 메시지를 강하게 비판했다.

최보윤 수석대변인은 28일 논평을 통해 “정부의 갑작스러운 호남권 반도체 투자 발표를 두고 정치권과 시장이 일제히 우려를 표하는 것은 당연한 상식”이라며 “국가 백년대계인 반도체 산업을 전당대회라는 여당 내부의 권력 투쟁 시기에 맞춰 정략적으로 활용하려는 의도가 너무도 투명하게 들여다보이기 때문”이라고 주장했다.

최 수석대변인은 “기업의 자본과 국가의 미래 동력을 정권의 표밭 다지기용 소모품으로 전락시켰다는 합리적 의심을 대통령은 그저 ‘돼지의 눈에 비친 억측’으로 치부하며 국민을 모욕하고 있다”고 비판했다. 또 “본인이 늘 정략과 야욕의 눈으로 세상을 바라보니, 국민과 언론의 정당한 우려마저 정략적 음해로 보이는 것 아닌가”라고 되물었다.

앞서 이 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “부처 눈에는 부처가 보이고, 돼지 눈에는 돼지가 보이는 법”이라고 적었다. 이 대통령은 이후 다른 게시물을 통해서도 “국가정책을 정치적으로 악용하고, 기업들 팔목 비틀어 강요하던 사람들 입장에서는 이 일도 그렇게 보일 수 있다”고 언급하기도 했다. 호남 반도체 클러스터 투자를 비판하는 야권을 겨냥한 것이라는 분석이 나왔다.

조용술 국민의힘 대변인도 논평을 내고 “이 대통령은 더 이상 SNS 말 정치로 불필요한 논란을 키우지 말고 국민 앞 공개 토론에 나서시라”면서 “국민의힘은 반도체 클러스터 추진 과정에서 제기되는 국민적 의문과 우려를 대표해 토론에 임하겠다”고 했다.

유승민 전 의원도 자신의 SNS에 올린 글에서 “공정한 경쟁을 요구하는 국민의 목소리를 대통령이 돼지라고 비하하면 안 된다”고 강조했다. 유 전 의원은 “이재명 정부의 호남 반도체 투자는 처음부터 끝까지 공모 절차도, 유치 경쟁도 없는 깜깜이 밀실 속에서 닥치고 무조건 호남으로 가고 있다”면서 “내일 발표를 취소하고 그동안의 밀실정책을 백지화하고 공정한 경쟁으로 결정하기를 다시 한번 요구한다”고 했다.