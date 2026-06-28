글로벌 광고제서 잇단 수상…기술 경쟁력 입증 통학 안전 캠페인 영상으로 비전 펄스 기술 소개 기아 PBV 컨버전센터 생산라인 등 현장서 시범 적용

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대차·기아는 세계 최고 권위의 국제 광고제 ‘칸 라이언즈’에서 ‘비전 펄스 캠페인’으로 ‘기술 디자인’ 부문 동상을 수상했다고 28일 밝혔다.

칸 라이언즈는 지난 1954년부터 프랑스 칸에서 개최되는 광고업계 최고의 축제로, 73회째인 올해 92개국에서 출품된 2만개 이상의 작품이 경쟁을 벌였다

수상의 영예를 안은 비전 펄스 캠페인은 유치원 통학 버스에 비전 펄스 기술을 시범 적용하고 이를 통해 아이들의 통학 안전을 지킨 현대차·기아의 활동과 그 과정을 담은 영상 콘텐츠다.

비전 펄스는 UWB(Ultra-Wide Band) 전파를 활용해 차량 주변 장애물의 위치를 실시간으로 정확히 파악함으로써 운전을 보조하는 첨단 주행 안전 기술이다.

비전 펄스 기술을 차량에 적용하면 UWB 모듈이 전파를 발산한다. 만약 주변의 다른 차량이나 오토바이, 자전거, 보행자 등에도 UWB 신호를 발산하는 모듈이 있다면 양쪽 UWB 모듈이 각각 서로 신호를 주고받는 시간을 측정한다. 충돌이 예상되는 경우에는 운전자에게 경고를 줌으로써 안전성을 크게 높일 수 있다는 게 회사 측의 설명이다.

특히, UWB의 특성상 기가헤르츠(㎓)폭의 초광대역 전파를 사용하기 때문에 다른 전파와의 간섭이 적고, 회절(음파나 전파 등이 장애물이나 좁은 틈을 통과할 때 파동이 그 뒤편 그림자 부분까지 전파되는 현상)과 투과 성능이 뛰어나 장애물이 많은 도심지 교차로 등에서도 반경 약 100m 범위에서 사물의 정확한 위치를 10㎝ 오차 범위 내로 파악할 수 있는 장점이 있다.

비전 펄스 기술을 활용하기 위해 별도 UWB 모듈을 차량에 설치할 수도 있으나, ‘디지털 키 2’ 적용 차량의 경우는 해당 모듈이 이미 적용돼 있어 추가 장치를 설치하지 않고도 활용이 가능할 수 있다.

현대차·기아는 캠페인 영상에서 아이들이 UWB 모듈을 가지고 다니기 쉽도록 수호신 캐릭터 키링 형태로 제작해 가방에 걸도록 하는 아이디어를 선보였으며, 키링에 ‘수면 무드등’의 기능을 더함으로써 아이들이 자기 전 수면등을 켜는 과정에서 자연스럽게 전원에 연결하도록 해 충전 편의까지 고려했다.

칸 라이언즈 심사위원단은 비전 펄스가 기존 디지털 키 생태계와 연계한 설계를 통해 비용 효율성과 확장 가능성을 확보했다는 점과 실제 생활 안전 문제를 해결하는 데 첨단 기술을 활용했다는 점을 긍정적으로 평가했다.

현대차·기아 관계자는 “첨단 기술에 창의성을 더해 사회문제를 해결하려는 진심이 연이은 국제 광고제 수상으로 이어지고 있다”며 “현대차·기아의 기술은 항상 인류의 더 나은 삶을 향하고 있다는 점을 더 많은 사람에게 알리기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

현대차·기아는 앞서 지난 4월 세계 최고 권위의 국제 광고제로 꼽히는 ‘원쇼’와 ‘스파이크아시아’에서도 ‘비전 펄스’ 기술 캠페인이 각각 본상 두 건과 동상을 수상하며 광고계의 이목을 집중시킨 바 있다.

원쇼에서는 ▷‘지적재산&제품디자인’ 부문과 ‘실험적시도&연구개발’ 부문에서 본상을 수상했으며 ▷스파이크아시아에서는 ‘혁신’ 부문에서 동상을 받았다.

한편, 현대차·기아는 2025년부터 경기도 화성시 기아 PBV(목적기반모빌리티) 컨버전센터 생산라인에 비전 펄스 기술을 적용, 지게차와 작업자 간 충돌 사고를 방지하는 실증 사업을 진행하고 있다.

아울러 현대차는 지난해 10월 부산항만공사와 업무협약을 맺고, 부산항 터미널과 배후단지 현장에서 산업 모빌리티와 작업자 간 충돌사고 예방 등의 실증 사업을 추진하며 기술을 검증할 예정이다.