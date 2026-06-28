22∼26일 ‘속슬’·마이크론·라운드힐·인텔 순매수

[헤럴드경제=정순식 기자] 스페이스X를 무섭게 담던 서학개미의 포트폴리이오가 급변하고 있다. 상장 이후 급락한 스페이스X 대신 반도체 주식을 다시 매수하고 있는 것으로 나타났다.

28일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로와 연합뉴스 등에 따르면 개인 투자자들이 지난주(22∼26일·조회 기준) 미 증시에서 가장 많이 사들인 주식은 미국 필라델피아 반도체 지수를 정방향 3배로 추종하는 ‘속슬’(DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF)이었다.

이 기간 서학 개미들의 이 종목 순매수 규모는 6억2767만 달러(9639억원)로 1조원에 육박했다.

순매수 2위는 마이크론으로 3억125만 달러였고, 3위와 4위는 ‘라운드힐 메모리 ETF’(2억849만 달러)와 인텔(1억3천406만 달러)이었다. ‘라운드힐 메모리’는 삼성전자와 SK하이닉스를 담고 있는 ETF다.

순매수 1∼4위가 모두 반도체 관련 종목이다.

이는 스페이스X 상장(12일) 이후 나흘간 총 19억4960만 달러를 폭풍 매수했던 것과 명백하게 비교된다.

같은 기간 서학 개미들은 스페이스X 주식은 6920만 달러 순매도했다. 차익실현에 나선 것으로 보인다.

스페이스x는 상장 이후 공모가(135달러)를 크게 웃돌며 200달러를 넘었다가 지난 25일에는 153달러까지 하락하기도 했다.

반면, 지난 23일 1051.77달러였던 마이크론 주가는 3분기(3∼5월) 매출이 전년 같은 기간 대비 345.7% 폭증했다고 발표하면서 지난 25일에는 1213.56달러로 급등한 바 있다.

이로써 서학 개미들이 보유한 ‘속슬’ 보유금액(평가금액)은 62억2338만 달러(9조5578억원)로, 10조원에 육박하고 있다. 개인들이 보유한 미 주식 랭킹 네 번째에 해당한다. 마이크론 보유금액(59억3549만 달러)은 다섯번째다.

서학 개미들이 보유하고 있는 스페이스X 평가금액은 16억1979만 달러(2조4876억)로 줄어들며 24번째에 자리했다. 평가금액은 주가 상승 등의 영향으로 지난 18일에는 19억1486만 달러까지 치솟기도 했다.

지난 4월과 5월 두 달간 미 증시에서 순매도를 기록했던 서학 개미들은 이달에는 스페이스X와 반도체주 매입으로 8억7000만 달러의 순매수를 나타내고 있다.