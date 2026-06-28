“홍명보 감독 ‘결과는 내 책임…할 수 있는 건 지켜보는 것뿐’”

[헤럴드경제=김현경 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 자력 진출에 실패한 홍명보호의 미드필더 김진규가 기회가 주어진다면 다시는 무기력하게 무너지지 않겠다고 다짐했다.

연합뉴스에 따르면 김진규는 28일(한국시간) 멕시코 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 취재진과 만나 “기회가 주어진다면 모두가 머리를 박고 미친 듯이 뛰겠다. 다시는 3차전 같은 무기력한 모습을 보이지 않겠다”고 밝혓다.

한국 대표팀은 지난 25일 A조 조별리그 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패하며 조 3위로 밀려났다. 이제 32강 진출을 확정짓지 못하고 다른 조의 경기 결과를 지켜봐야 하는 상황이 됐다.

김진규는 체코와의 조별리그 1차전 후반 막판에 투입돼 월드컵 데뷔전을 치른 후 2차전 멕시코전에서는 벤치를 지켰고, 3차전에선 후반 시작과 함께 투입돼 약 45분을 뛰었다.

김진규는 “첫 경기를 잘 이기고 유리한 상황에서 2, 3차전을 준비했다. 충분히 결과를 가져올 수 있는 경기들이라고 생각했는데 그러지 못해 아쉽다”며 “특히 2차전은 승점을 딸 수 있었다고 생각해서 가장 큰 아쉬움이 남는다”고 짚었다.

1, 2차전에 비해 3차전에서 무기력한 경기력을 보인 이유로는 ‘반복된 실수’를 꼽았다.

그는 “경기하다 보면 통제할 수 있는 부분도 있지만 생각지도 못한 실수가 나오기도 한다”며 “경험이 많더라도 경기 중 심리적으로 컨트롤하는 게 쉽지 않다. 사소한 실수로 역습을 허용했고, 무더운 날씨에 그런 상황이 자주 반복되다 보니 여러 부분에서 힘들지 않았나 싶다”고 했다.

3차전에 패한 뒤 대표팀의 분위기에 대해선 “많은 말을 나누기보다 침묵의 시간이 길었다. 모두가 원하지 않았던 결과와 상황이 벌어져 누구 하나 쉽게 입을 떼지 못했다”며 “시간이 조금 지나면서 서로 대화도 나누고, 지금은 다른 팀 결과에 관해 이야기하며 기다리고 있다”고 설명했다.

아울러 경기 후 선수단 미팅 자리에서 홍 감독이 선수들에게 당부한 내용을 전했다.

그는 “감독님께서 ‘결과에 대해서는 감독의 책임’이라며 ‘우리가 지금 할 수 있는 건 지켜보는 것뿐이니, 남은 훈련 잘 소화하면서 기다려보자’고 짧게 말씀하셨다”고 덧붙였다.