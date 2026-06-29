온·오프라인 입점부터 규제 대응까지 지원 현지 유통 기업이 직접 지원 대상 선발 중동 시장 진출 교두보 마련

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부와 주한사우디아라비아 대사관이 ‘K-뷰티 사우디 진출 지원사업’ 참여기업을 모집한다고 29일 밝혔다.

사우디는 최근 적극적인 개방정책 시행으로 큰 잠재력을 갖춘 시장으로 평가받고 있다. 특히 여성의 경제활동 확대와 프리미엄 뷰티 제품에 대한 수요 증가로 K-뷰티에 대한 관심도 커지는 추세다. 다만 정보와 네트워크 부족, 까다로운 규제 등으로 중소 브랜드사들이 단독으로 시장을 개척하기에는 애로가 많은 지역이었다.

이번 사업은 이 같은 어려움을 해소하기 위해 사우디 내 유통판매망을 보유한 현지 유통기업 등과 협업해 추진된다. 지원 대상으로 선정된 중소 브랜드사는 사우디 현지 유통매장과 정부 기관 등을 방문해 온오프라인 매장 입점, 제품 홍보, 정부 규제 대응 상담 등을 지원받을 수 있다.

사우디 최대의 뷰티·웰니스(Wellness) 제품 유통망인 ‘화이츠‘를 비롯한 20여 개의 현지 유통기업들이 이번 사업에 협력 의사를 밝혔다. 참여기업 모집이 완료되면 이들 기업이 우리나라를 방문해 사업 신청 중소 브랜드사들의 서류 평가 및 면담을 거쳐 지원 대상을 직접 선발할 예정이다.

화장품책임판매업등록필증 또는 화장품제조업등록필증을 보유한 중소기업이면 사업 참여가 가능하며, 모집은 내달 23일까지 진행된다.

중기부는 이번 지원사업을 계기로 국내 중소 화장품 기업들이 사우디를 발판 삼아 중동 시장 전반으로 판로를 확대할 수 있을 것으로 내다봤다. 심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 “이번 사우디 시장 진출 지원을 발판으로 중동 지역 전반으로 K-뷰티의 열풍이 확산할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.