지급 후 3주간 전국 소상공인 매출 상승 중기부 “맞춤형 소상공인 정책 고도화”

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 고유가 피해지원금 지급 이후 전국 소상공인 매출이 전년 대비 10.6% 증가했다고 28일 밝혔다.

중기부는 고유가·고환율·고물가에 따른 서민경제 부담을 완화하기 위해 추가경정예산을 통해 총 6조1000억원 규모의 고유가 피해지원금을 지원하고 있다. 지원금은 연 매출 30억원 이하 사업장에서만 사용할 수 있도록 설계해 지역 골목상권으로 소비가 유입되도록 했다.

이번 분석은 한국신용데이터가 보유한 소상공인 16만개 사업장의 매출 데이터를 활용해 진행됐다. 중기부는 국민 70%를 대상으로 2차 지원금 지급이 시작된 지난 5월 18일부터 6월 7일까지 3주간 전국 사업자의 매출 변화를 전년 같은 기간과 비교했다.

분석 결과 지원금 지급 이후 사업자 매출은 전년 동기 대비 10.6% 증가했으며 지급 직전 주와 비교해서도 2.7% 늘었다. 중기부는 고유가 등으로 위축됐던 소비 심리가 회복되면서 피해지원금이 골목상권 소비를 끌어올리는 마중물 역할을 한 것으로 분석했다.

지역별로는 부산의 매출 증가율이 16.0%로 가장 높았고 경남(14.7%), 대구(14.0%), 인천(13.8%)이 뒤를 이었다. 증가폭이 가장 낮은 제주도 역시 5.2% 증가해 전국 17개 시·도 모두에서 전년 대비 5% 이상의 매출 증가가 나타났다.

업종별로는 생활밀착형 소비가 두드러졌다. 소매업 매출은 16.4% 증가해 가장 높은 상승률을 기록했고 교육서비스업도 11.2% 늘며 평균을 웃돌았다. 반면 예술·스포츠·여가업은 4.6% 증가에 그쳤다.

전통시장에서도 효과가 뚜렷했다. 부산 동구 수정전통시장은 매출이 전년보다 123.7% 증가했고 강원 동쪽바다중앙시장(114.8%), 경남 삼천포중앙시장(114.0%)도 두 배 이상 늘어난 것으로 집계됐다.

이번 결과는 단순히 지원금이 지급됐다는 사실을 넘어 실제 소비로 이어졌다는 점에서 의미가 있다는 평가다. 특히 사용처를 연 매출 30억원 이하 사업장으로 제한한 정책 설계가 소비를 지역 골목상권과 전통시장으로 유도하는 데 일정 부분 효과를 거둔 것으로 풀이된다. 정부는 앞으로도 공공·민간 데이터를 활용해 정책 효과를 분석하고 이를 소상공인 지원 정책에 적극 반영한다는 방침이다.

이병권 중기부 제2차관은 “민간 데이터 기업과 협업을 통해 고유가 피해지원금이 민생경제 회복과 지역 상권 활성화에 실질적으로 기여했다는 점을 확인할 수 있었다”라며 “앞으로도 소상공인 분야 공공·민간 데이터를 지속해서 통합·구축해 보다 정교하고 효과적인 맞춤형 정책 수립에 적극 활용하겠다”라고 말했다.