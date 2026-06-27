한때 39만원대에 팔리던 마이크로소프트(MS)의 보급형 콘솔 Xbox Series S 가격이 한화루 60만원대 중반까지 오를 것으로 보인다. MS가 메모리 가격 급등을 이유로 Xbox 콘솔 가격을 또 한 번 인상하기로 하면서다. 사진은 생성형AI로 제작한 것으로, 기사 내용과 무관함.
한때 39만원대에 팔리던 마이크로소프트(MS)의 보급형 콘솔 Xbox Series S 가격이 한화루 60만원대 중반까지 오를 것으로 보인다. MS가 메모리 가격 급등을 이유로 Xbox 콘솔 가격을 또 한 번 인상하기로 하면서다. 사진은 생성형AI로 제작한 것으로, 기사 내용과 무관함.

[헤럴드경제=박혜림 기자] 한때 39만원대에 팔리던 마이크로소프트(MS)의 보급형 콘솔 Xbox Series S 가격이 한화루 60만원대 중반까지 오를 것으로 보인다. MS가 메모리 가격 급등을 이유로 Xbox 콘솔 가격을 또 한 번 인상하기로 하면서다. 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대로 메모리 수요가 폭증한 여파가 게임기 가격을 밀어올리고 있다.

26일 업계에 따르면 MS는 오는 8월 1일부터 Xbox 콘솔 가격을 인상한다.

미국 기준 Xbox Series S 512GB 모델은 399달러에서 499달러로, 1TB 모델은 449달러에서 599달러로 조정된다.

국내 출시 당시 Xbox Series S 512GB 모델 가격은 39만8000원이었다. 당시 미국 판매가 299달러를 기준으로 단순 환산하면 1달러당 약 1331원 수준이다. 같은 비율을 이번 인상 가격인 499달러에 적용하면 약 66만4000원이다. 출시가와 비교하면 약 26만6000원 오른 금액이다.

상위 모델 가격도 함께 뛴다. Xbox Series X 디지털 모델은 749달러, 디스크 드라이브가 있는 일반 모델은 799달러로 오른다. 기존 가격보다 150달러 이상 높아진 수준이다. 2TB Xbox Series X 모델은 판매가 종료된다.

MS는 이번 가격 인상 배경으로 저장장치와 메모리 가격 상승을 들었다. 회사 측은 콘솔용 저장장치와 메모리 가격이 2.5배 이상 올랐고, 2027년 가을까지 다시 두 배 가까이 상승할 것으로 예상된다고 설명했다.

Xbox Series S 512GB [마이크로소프트]
Xbox Series S 512GB [마이크로소프트]

업계에서는 AI 데이터센터 확산이 콘솔 가격 인상으로 이어졌다는 분석이 나온다. 빅테크의 AI 인프라 투자가 늘면서 DRAM과 낸드플래시 수요가 급증했고, 메모리 가격 상승 압박이 게임기와 PC, 태블릿 등 소비자용 IT 기기로 번지고 있다는 것이다.

콘솔 가격 인상은 MS에만 그치지 않는다. 최근 소니와 닌텐도도 일부 콘솔 가격을 올렸다. AI 서버용 메모리 수요가 계속 늘 경우 게임기를 포함한 전자기기 가격 인상 흐름이 이어질 가능성도 있다.

다만 국내 소비자 입장에서는 가격 인상보다 공급 차질이 먼저 체감되고 있다. Xbox Series S 512GB 모델은 지난해 하반기부터 국내에서 품절 상태가 지속되며 사실상 정가 구매가 불가능한 상황이다. 향후 판매가 재개되더라도 미국 가격 인상분에 환율 및 유통 비용이 더해지면 실제 구매가는 단순 환산치보다 더 높아질 수 있다.


rim@heraldcorp.com