내부통제 관리 체계에 생성형 AI 결합 핵심 기술 특허 출원·전담 인력 확보 진옥동, 내부통제 인프라 총괄 관리 앞장

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 그룹 공동 내부통제 플랫폼인 ‘신한 책무이행관리시스템(SCoRE)’에 생성형 인공지능(AI)을 결합한 ‘SCoRE AI’를 정식 가동한다고 28일 밝혔다. 생성형 AI를 내부통제 플랫폼에 본격 적용한 업계 첫 사례로 관련 핵심 기술에 대한 특허도 출원했다.

신한금융은 지난해 9월 업계 최초로 신한은행에 책무구조도를 도입한 데 이어 그룹 차원의 내부통제 관리 체계를 구축해왔다. 오는 29일부터 가동하는 SCoRE AI는 그동안 축적한 책무구조도 운영 경험을 바탕으로 내부통제 체계를 한층 고도화하기 위해 마련됐다.

SCoRE AI는 생성형 AI가 각 부서의 내부통제 점검 활동과 증빙자료를 자동으로 분석·요약해 임원의 책무 이행을 지원하는 것이 핵심이다. 임원별 책무 항목 점검과 증빙자료 검증, 부서별 점검 내역 분석, 금융사고·제재·법령 개정 등 외부 이슈를 수집·브리핑하고 이를 점검 항목에 반영하는 기능을 갖췄다.

그룹 공동 활용이 가능한 AI 기반 인프라도 구축했다. 그룹 자체 서버에 시스템을 구축해 보안성을 확보했으며, 책무구조도와 내부 규정 등 내부 데이터뿐 아니라 법령, 감독당국 공시, 뉴스 등 외부 데이터까지 통합 분석해 최신 규제 변화와 대응 방향을 제시한다.

금융권에서는 책무구조도 시행 이후 내부통제 업무가 크게 늘어나면서 AI를 활용한 관리 체계 고도화가 새로운 과제로 떠오르고 있다. 이에 신한금융은 우수 인력을 내부통제 부서에 우선 배치하고, 내부통제 관련 비용을 KPI 평가에 반영하는 제도를 신설하는 등 그룹 차원의 내부통제도 강화하고 있다.

진옥동 회장은 “내부통제는 금융회사의 지속 가능성을 좌우하는 핵심 경쟁력”이라며 “신한금융은 업계를 선도해 온 책무구조도 운영 경험에 AI 역량을 더해, 더욱 책임 있고 정교한 내부통제 체계를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.