[헤럴드경제=최원혁 기자] 한밤중 도심 도로 한복판에서 윗옷을 벗은 채 경찰관을 상대로 주먹질하는 등 난동을 부린 40대가 테이저건을 맞고 검거됐다.

27일 연합뉴스에 따르면 경기 수원팔달경찰서는 공무집행방해 등 혐의로 A씨를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 이날 오전 1시30분께 수원시 팔달구 인계동의 도로상에서 출동 경찰관에게 주먹질한 혐의를 받는다.

“도로를 돌아다니며 차량의 통행을 방해하는 사람이 있다”는 신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 A씨를 제지하려 했으나, 그는 윗옷을 벗은 상태로 주먹을 휘두르며 공격적인 모습을 보였다.

경찰은 왕복 6차선 도로를 오가며 A씨와 실랑이를 한 끝에 테이저건을 발사해 붙잡았다.

A씨는 경찰에서 “조치원에서부터 여러 사람이 나를 쫓아왔다”며 “나는 도망 다니는 중”이라며 횡설수설한 것으로 전해졌다. A씨는 술에 취한 상태는 아니었으며 약물 검사는 거부했다.