H조에서 스페인 우루과이 이겨야 우루과이 이길 시 한국 32강 진출 확률 낮아져

[헤럴드경제=한영대 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 H조 조별예선 결과에 따라 우리나라의 32강 진출 확률이 크게 달라질 전망이다.

스페인과 우루과이는 27일(한국시간) 오전 9시 멕시코 에스타디오 과달라하라에서 H조 조별예선 3차전 경기를 진행한다. 사우디아라비아와 카보베르데 제도는 같은 시간 미국 휴스턴 스타디움에서 맞대결을 펼친다.

현재 H조는 스페인이 1승 1무로 선두를 차지하고 있는 가운데 우루과이(2무)와 카보베르데 제도(2무), 사우디(1무 1패)가 나란히 2~4위를 기록하고 있다. 우루과이는 카보베르데 제도와 승점 및 득실차는 같지만, 더 많은 득점을 기록하며 2위에 올랐다.

앞서 열린 I조 예선 경기에서 세네갈이 이라크를 5대 0으로 격파하면서 한국(1승 2패)은 32강 경쟁에서 7위까지 하락했다. H조 결과에 따라 우리나라의 32강 진출 확률이 크게 달라질 전망이다. 최상의 시나리오는 스페인이 우루과이를 이기는 것이다.

최악은 우루과이가 스페인을 상대로 승리를 거두고, 카보베르데 제도와 사우디 경기에서 승패가 갈리는 것이다. 이같은 결과가 나올 시 H조 3위는 1승 1무 1패 이상의 성적을 거두게 되는 만큼 32강 경쟁에서 유리한 고지를 점할 수 있게 된다. H조 결과마저 한국한테 불리한 방향으로 흘러갈 시 홍명보호의 32강 진출 가능성은 희박해진다.