생성형 AI 활용 창작 과정·프롬프트 방법론 공유 28일까지 콜로키엄 1차 참가자 모집

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부와 예술경영지원센터 아트코리아랩은 생성형 인공지능(AI)을 활용한 예술 창작 과정과 방법론을 탐색하는 ‘오픈 프롬프트 커뮤니티 콜로키엄’ 참가자를 모집한다고 26일 밝혔다.

‘오픈 프롬프트 커뮤니티 콜로키엄’은 생성형 AI 기반 창작 경험을 가진 예술가, 기획자, 연구자, 창작자 등이 참여하는 워크숍형 프로그램이다. 참가자들은 각자의 작업 과정에서 마주한 질문, 실패, 발견을 공유하고, 프롬프트를 창작 방법론으로 발전시킨다.

콜로키엄은 5개의 랩(Lab) 과정으로 운영된다. 이번 1차 모집에서는 ▷레시피랩 1차(오영진) ▷브루어리랩 1차(전유진·홍민기, 서울익스프레스) ▷브루어리랩 2차(김원종) 참여자를 모집한다. 레시피랩은 프롬프트 기법과 창작 원리를 탐구하고, 브루어리랩은 텍스트, 이미지, 코드 기반의 AI 창작을 실험한다. 브루어리랩에선 AI 비주얼 업스케일링을 다룬다.

참가 신청은 오는 28일까지 가능하며 과정별로 20명 내외를 모집한다. 레시피랩 2차와 브루어리랩 3차는 8월 중 순차적으로 운영될 예정이다.

콜로키엄과 함께 월간 세미나 프로그램 ‘포스트모템’도 운영한다. ‘포스트모템’은 AI 창작 과정에서의 성공 사례뿐 아니라 시도와 실패, 막힘과 선택의 과정을 공유하는 프로그램으로, 6~11월 총 6회 운영된다.

프로그램 총괄감독 오영진 교수는 “오픈 프롬프트 커뮤니티는 AI 창작 과정에서의 질문과 시행착오를 동료 창작자들과 함께 나누는 자리”라며 “참가자들이 각자의 프롬프트와 창작 방법론을 공유하며 새로운 AI 창작 가능성을 함께 탐색하길 기대한다”고 말했다.

아트코리아랩 관계자는 “이번 프로그램은 생성형 AI 활용 결과물뿐 아니라 창작 과정과 방법론을 함께 축적·공유한다는 점에서 의미가 있다”며 “아트코리아랩은 예술가와 창작자가 AI를 각자의 창작 언어로 해석하고 확장할 수 있도록 지원해 나가겠다”고 밝혔다.