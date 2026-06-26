“글로벌 수요 감소에도 기아 판매는 4%↑” “美 시장 EREV·픽업트럭도 준비 중”

[헤럴드경제(부산)=권제인 기자] 송호성 기아 사장이 글로벌 자동차 시장에서 판매량을 지속 확대해 나가기 위한 전략으로 지역별 맞춤형 전략을 제시했다. 한국과 유럽에서는 수요가 확대되는 전기차(EV), 미국에서는 하이브리드차(HEV) 모델을 전면에 내세우며 시장 점유율을 높이겠다는 구상이다.

송 사장은 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’에서 기자들과 만나 “지역별 시장이 굉장히 세분화되고 있다”며 “국내와 유럽은 전기차 수요가 크게 늘어나고 있고 미국은 하이브리드 수요가 빠르게 증가하고 있다”고 말했다.

이어 “기아는 전기차 대중화 모델과 볼륨 모델을 모두 갖추고 있어 국내와 유럽 시장의 수요에 대응할 수 있는 라인업을 확보했다”며 “미국에서는 텔루라이드 하이브리드 출시 효과까지 더해져 전 지역에서 판매 모멘텀이 이어지고 있다”고 설명했다.

송 사장은 “올해 1~5월 글로벌 자동차 수요는 약 5% 감소했지만 기아는 현지 소매 판매 기준 4% 이상 성장했고 글로벌 시장점유율도 4%를 넘어섰다”며 “하반기에도 전기차와 하이브리드, 신차 효과를 바탕으로 시장점유율을 지속 확대할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

기아는 주행거리 연장형 전기차(EREV)도 준비 중이라고 밝혔다. 송 사장은 “EREV는 대형 차종 중심으로 개발하고 있으며 미국 시장을 타깃으로 준비하고 있다”고 말했다. 미국 픽업트럭 시장 진출 계획과 관련해서도 준비하고 있다고 답변했다.

미국 조지아 메타플랜트의 생산 계획에 대해서는 “당분간은 스포티지 하이브리드 중심으로 생산할 예정”이라며 “수요가 늘어 추가 모델이 필요하면 생산 확대를 검토할 것”이라고 설명했다.

전동화 시장에 대해서는 속도 조절이 이뤄지고 있지만 성장세는 이어질 것으로 전망했다. 송 사장은 “전동화 속도가 당초 예상보다 다소 둔화된 것은 사실이지만 전쟁 이후 고유가 상황이 이어지면서 전기차와 하이브리드 수요는 여전히 견조하다”며 “지금의 전동화는 정부나 제조사가 아니라 고객이 이끌고 있다”고 말했다.

유럽 시장에 대해서도 긍정적인 전망을 내놨다. 그는 “유럽 소비자들은 연료비에 매우 민감해 최근 전기차 수요가 다시 늘고 있다”며 “기아도 5월에 이어 6월에도 유럽 시장에서 10% 이상 성장하고 있다”고 밝혔다.

중국 업체들의 공세에 대해서는 “유럽이 중국산 전기차에 추가 관세를 부과하면서 중국 업체들이 플러그인하이브리드(PHEV) 등을 중심으로 시장에 진입하고 있다”며 “중국 업체도 성장하고 있지만 기아 역시 함께 성장하고 있다”고 말했다.

목적기반차량(PBV)에 대해서는 ‘게임체인저’라고 강조했다. 송 사장은 “기존 상용차는 차량을 구매한 뒤 별도 업체에서 개조하는 과정에서 비용과 시간이 많이 들었다”며 “PBV는 이런 낭비를 줄여 고객 편의성과 친환경성을 동시에 높이는 새로운 개념”이라고 설명했다. 이어 “미국과 유럽 고객들도 PBV의 가치를 높게 평가하고 있다”고 덧붙였다.

한편, 기아는 이날 프레스데이를 시작으로 오는 7월 5일까지 열리는 이번 모빌리티쇼에서 기아는 EV 풀라인업과 비전 메타투리스모를 전시하고, 신규 PV5 라인업 3종을 선보인다.