재개발·재건축 조합의 역량 강화

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국부동산원이 대구광역시와 손잡고 정비사업 초기 단계 조합의 역량 강화를 위한 ‘조합운영 컨설팅’ 시범운영에 나선다. 사후 적발 위주의 기존 실태점검 방식에서 벗어나, 전문가 그룹의 사전 자문을 통해 조합 운영의 투명성을 높이고 재개발·재건축 사업 지연을 예방하겠다는 취지다.

한국부동산원은 오는 29일부터 대구시와 시범운영을 실시하는 동시에 전국 조합을 대상으로 컨설팅 신청 접수를 개시한다고 26일 밝혔다.

그동안 지자체의 조합 관리·감독은 문제가 발생한 이후 적발하는 사후 실태점검 위주로 진행돼 왔다. 이로 인해 고발이나 시정명령 처분이 내려질 경우 외려 정비사업 추진이 장기간 지연될 수 있다는 우려가 꾸준히 제기됐다.

이에 부동산원은 지난 2024년 3월 정비사업 지원 업무협약을 체결한 대구시와의 시범운영을 통해 제도를 꼼꼼히 보완한 후, 오는 7월부터 전국 조합을 대상으로 본 사업을 정식 시행할 계획이다.

이번 컨설팅은 부동산원과 지자체, 변호사, 회계사 등으로 구성된 전담 전문가 그룹이 직접 조합 현장을 방문해 맞춤형 자문을 제공하는 방식으로 진행된다. 주요 자문 분야는 용역계약을 비롯해 조합 행정, 예산·회계, 정보공개 등 조합 운영 전반을 아우른다. 부동산원은 컨설팅 이후에도 개선 현황과 추가 현안을 지속적으로 모니터링하고, 필요 시 재컨설팅을 진행해 실효성을 극대화할 방침이다.

이를 위해 부동산원은 지난 5월 대한변호사협회와 한국공인회계사회의 협조를 받아 전국 79명의 자문위원을 위촉했으며, 권역별 컨설팅 그룹 구성을 마치는 등 체계적인 지원 체계를 구축했다.

지원 대상은 설립 2년 이내 또는 시공자 선정 이전 단계의 초기 재개발·재건축 사업 조합이다. 다만 정비사업 추진 과정에서 컨설팅이 필요하다고 판단되는 그 외 조합도 신청이 가능하다. 신청서는 한국부동산원 누리집에서 내려받을 수 있으며, 부동산원은 신청 내용을 검토한 뒤 조합별로 구체적인 방문 일정 등을 안내할 예정이다.

김남성 한국부동산원 본부장은 “조합운영은 정비사업의 성패를 좌우하는 핵심 요소인 만큼 초기 단계부터 전문적인 지원을 제공하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “대구시와의 시범운영 성과를 바탕으로 전국의 초기 정비사업 조합 지원을 확대해 운영 투명성을 높이고, 나아가 재개발·재건축 사업 활성화를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

한편 한국부동산원은 임직원 청렴의식 내재화 및 새로운 청렴 가치 전파를 위한 프로그램 ‘청렴대장정’을 진행하고 있다.