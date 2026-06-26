면세포인트·쇼핑지원금 등 이벤트 마련

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계면세점이 여름 휴가철을 맞아 다양한 쇼핑 혜택을 제공하는 여름 정기 캠페인 ‘이스케이프 인투 서머(Escape into Summer)’를 오는 8월 27일까지 진행한다.

신세계면세점은 이번 캠페인에서 최대 65% 할인 혜택과 괌 가족 여행권, 면세포인트, 쇼핑지원금 등 다양한 혜택과 이벤트를 마련했다.

먼저 온라인몰, 명동점, 인천공항 1·2터미널점에서는 맥, 클리니크, 베르사체 등 화장품·향수부터 아미, 핏플랍 등 패션 브랜드, 고프로 등 여행용 전자기기를 최대 55% 할인된 가격에 선보인다.

같은 기간 온라인몰에서는 최대 65% 할인 혜택을 제공한다. 설화수, 톰 포드 뷰티, 메디큐브 등 뷰티 브랜드를 비롯해 프라다, 골든듀, 정관장 등 패션·주얼리·건강식품 브랜드까지 만나볼 수 있다.

명동점에서는 내국인 고객에게 최대 4만5000원 상당의 쇼핑지원금을 제공하고, 외국인 FIT(개별관광객) 고객에게는 구매 금액에 따라 뷰티 럭키 패키지와 K-ROAD PASS 쿠폰북을 증정한다.

인천공항점에서는 제1여객터미널 11번·117번 게이트 인근과 제2여객터미널 247~250번 게이트 인근 출국객을 대상으로 최대 3000원 상당의 쇼핑지원금을 증정한다.

여행·항공·통신 등 제휴사 연계 프로모션도 전개한다. 7월 1일부터 8월 31일까지 캐세이퍼시픽 회원 인증 및 적립 신청을 완료한 내·외국인 FIT 고객이 구매 및 상품 인도를 완료하면 구매 금액 1000원당 3 아시아 마일즈를 적립받을 수 있다. 프로모션 기간 내 최대 3000 아시아 마일즈까지 적립할 수 있다.

국내 대표 안경 프랜차이즈 다비치안경과의 제휴 혜택도 제공한다. 신세계면세점 회원은 다비치안경 매장에서 선글라스·안경·안경렌즈 10% 할인과 무료 A/S 서비스를 받을 수 있으며, 다비치안경 회원에게는 신세계면세점 쇼핑지원금 등 면세 쇼핑 혜택을 제공한다.

또한 SKT T로밍 ‘가족로밍’을 가입한 대표 회선과 가족 구성원에게는 7월 1일부터 8월 31일까지 명동점과 인천공항점 T1·T2에서 사용할 수 있는 쇼핑지원금 5000원을 제공한다.

아울러 7월 31일까지 토스페이에 등록된 현대카드로 10만원 이상 결제 시 즉시 1만원 할인 혜택도 제공한다. 국·영·중문 온라인몰에서는 출국 정보를 등록한 고객에게 10달러 이상 구매 시 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰을 지급한다.

캠페인 기간 내 온·오프라인 전점에서 1달러 이상 구매 후 국문 온라인몰 이벤트 페이지에 응모한 고객 중 추첨을 통해 1명에게 모두투어 괌 4인 가족 패키지 여행권을 증정한다. 또 면세포인트 룰렛 이벤트를 통해 최소 100포인트부터 최대 5만포인트까지 지급한다.

신세계면세점 관계자는 “여름 휴가철을 맞아 여행을 준비하는 고객들이 보다 합리적이고 즐겁게 면세 쇼핑을 경험할 수 있도록 이번 캠페인을 기획했다”고 말했다.