7월 27일부터 8월 6일까지 김포~제주 노선 마일리지 특별기 편성

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공이 오는 7월 27일부터 8월 6일까지 여름 휴가철 성수기를 맞아 김포~제주 노선에 마일리지 특별기를 운영한다고 26일 밝혔다.

이번 특별기는 증가하는 여름철 여행 수요에 대응하고, 고객에게 마일리지 사용 편의성을 높여 폭넓은 선택지를 제공한다는 구상이다.

이번 마일리지 특별기는 해당 기간 중 8월 2일을 제외하고 매일 2편씩 총 20편이 운항되며, 김포~제주 노선의 특정 시간대에 마일리지 우선 발권이 가능하도록 편성됐다. 투입 기재는 에어버스 A220-300으로 일반석 140석 규모다.

해당 특별기는 오후 시간대 중심으로 구성됐다. 김포발 일정은 김포공항에서 ▷7월 27일·8월 3일 오후 6시 20분 ▷7월 28일·7월 30일·8월 1일·8월 4일·8월 6일 오후 4시 25분 ▷7월 29일·8월 5일 오후 5시 10분 ▷7월 31일 오후 4시 20분에 출발한다.

제주발 일정은 제주공항에서 ▷7월 27일·8월 3일 오후 8시 50분 ▷7월 28일·8월 1일·8월 4일 오후 6시 50분 ▷7월 29일·8월 5일 오후 7시 40분 ▷7월 30일·7월 31일·8월 6일 오후 6시 25분에 각각 출발한다.

대한항공 관계자는 “이번 마일리지 특별기를 통해 여름 성수기 김포~제주 노선의 좌석 공급을 확대하는 동시에, 고객이 보유한 마일리지를 보다 실질적인 여행 수요로 연결할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.

한편, 대한항공은 마일리지 고객 편의를 제고하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 올해 6월 기준 네이버·교보문고·기내 면세 포함 대한항공 마일리지 적립 제휴처는 81곳, 사용 제휴처는 35곳이다.

아울러 회원번호를 여러 개 보유하거나 장기간 연락처를 변경하지 않은 고객들이 더욱 편리하게 개인정보를 업데이트할 수 있도록 ‘숨은 마일리지 찾기’ 메뉴도 상시 운영하고 있다.