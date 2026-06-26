[헤럴드경제=김주리 기자] 미국 투자은행 JP모건이 향후 코스피가 최대 1만5000선까지 오를 가능성을 제시한 가운데, 국내 증시에서 주목해야 할 종목과 상대적으로 투자 매력이 낮은 종목을 함께 제시했다.

25일 금융투자업계에 따르면 JP모건은 지난 24일(현지시간) 발간한 보고서에서 코스피의 향후 12개월 목표치를 기본 시나리오 1만2500, 낙관적 시나리오 1만5000, 비관적 시나리오 8000으로 제시했다.

JP모건은 현재 한국 증시를 ‘승자가 계속 이기는 구조’로 평가하며, 강한 모멘텀을 보이는 종목 중심의 상승세가 이어지고 있다고 분석했다.

선호 종목으로는 올해 들어 주가 상승세가 두드러진 삼성전자와 삼성전기, 현대차, 삼성생명 등을 꼽았다. 이와 함께 한화에어로스페이스, KB금융, SK, HD현대일렉트릭, 에이피알, 이수페타시스도 추천 종목에 포함했다.

반면 카카오는 비선호 종목으로 분류됐다. 올해 들어 주가가 40% 넘게 하락한 가운데 포스코퓨처엠과 현대해상 역시 투자 매력이 상대적으로 낮은 종목으로 제시됐다.

JP모건은 현재 국내 증시가 광범위한 분산 투자보다 경쟁력이 높은 종목에 집중하는 전략이 유리한 환경이라고 진단했다.

다만 특정 업종으로 자금이 쏠리는 흐름이 심화되는 만큼, 상대적으로 소외된 업종에 대한 역발상 투자도 고려할 만하다고 평가했다. 백화점과 화장품, 여행, 증권, 건설 업종은 아직 자산가격 상승에 따른 ‘부의 효과’가 충분히 반영되지 않았다고 분석했다.

바이오 업종에 대해서는 과도한 조정으로 저평가 구간에 진입한 것으로 평가했으며, 보통주 대비 우선주의 할인 폭도 지나치게 확대됐다고 진단했다.

은행주 역시 긍정적으로 전망했다. 자산가격 상승에 따른 건전성 개선과 한국은행의 금리 상승 가능성, 중개수수료 확대 등 세 가지 호재가 동시에 기대되는 업종으로 꼽았다.

증권가에서는 AI와 반도체 중심의 강세장이 이어지는 가운데 업종별 순환매 가능성에도 관심이 커지고 있다. 시장에서는 기존 주도주와 함께 그동안 상대적으로 소외됐던 업종으로 매수세가 확산될 수 있을지 주목하고 있으며, 향후 실적 개선 여부가 종목별 주가 흐름을 좌우할 핵심 변수로 꼽히고 있다.