총 재원 8억원으로 확대

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민은행은 신용회복위원회와 함께 운영 중인 취약채무자 대상 ‘마음돌봄 상담 서비스’ 확대를 위해 3억원을 추가 출연한다고 밝혔다.

이번 출연으로 KB국민은행이 지원하는 ‘마음돌봄 상담 서비스’ 재원은 총 8억원 규모로 확대됐다. 추가 재원은 채무 문제로 어려움을 겪는 고객들에게 전문 심리 상담 서비스를 제공하는 데 활용될 예정이다.

KB국민은행은 금융 취약계층의 경제적 자립을 돕기 위해 ‘KB희망금융센터’를 운영하고 있다. KB희망금융센터는 은행 자체 채무조정을 비롯해 신용회복위원회·새출발기금·개인회생·파산제도 등 다양한 채무조정 제도와 정책금융 상품을 종합적으로 안내하는 은행권 대표 포용금융 지원 채널이다.

지난해 12월 서울과 인천에 처음 문을 연 데 이어 올해 대전과 대구 등으로 확대해 현재 전국 6개 센터를 운영하고 있다. 대면과 비대면 상담을 통해 금융 취약계층의 경제적 어려움 해소를 지원하고 있으며, 신용상담과 채무조정, 심리상담을 연계한 통합 서비스를 제공하고 있다.

‘마음돌봄 상담 서비스’는 신용회복위원회 채무조정 이용 고객에게 전문 심리 상담을 제공하는 프로그램이다. 한국EAP협회와 협력해 전국 943개 심리상담센터를 활용하고 있으며, 지난해 12월부터 올해 5월까지 총 4738건의 상담이 진행됐다. 채무 문제로 인한 우울감과 불안, 무력감 등 정서적 부담을 완화하고 안정적인 생활을 이어갈 수 있도록 돕고 있다. 마음돌봄 상담 서비스는 지난해 12월 KB희망금융센터 출범한 이후 3개월 만에 약 2400건의 상담이 이뤄지는 등 기부금 5억원의 절반가량을 소진해 호응을 얻은 바 있다.

KB국민은행 관계자는 “이번 추가 출연을 통해 더 많은 고객들이 심리상담 서비스를 이용하고 채무 문제로 인한 정서적 부담을 덜 수 있길 바란다”며 “앞으로도 금융 취약계층의 자립과 경제적 안정을 돕기 위한 다양한 포용금융 지원을 이어가겠다”고 말했다.