고객만족·스마트건설·산업안전 등 5개 이슈 선정 기후 관련 정보 공개 확대 “지속가능미래 구축”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 대우건설이 경영활동을 통해 창출한 경제·사회·환경적 가치와 성과를 이해관계자에게 공개하기 위해 ‘2026 지속가능경영보고서’를 발간했다고 26일 밝혔다.

대우건설은 2012년 첫 지속가능경영보고서를 발간한 이후 매년 보고서를 제작·공개하고 있다. 올해 보고서는 15번째 보고서다.

이번 보고서는 국제 지속가능경영 공시 기준인 ‘글로벌 리포팅 이니셔티브 스탠다드(GRI Standards 2021’을 기반으로 작성됐다. 유럽연합(EU)의 기업지속가능성보고지침(CSRD)에 따른 ‘이중 중대성’ 평가 방식도 적용됐다.

이중 중대성 평가는 기업이 사회와 환경에 미치는 영향뿐 아니라 사회·환경적 변화가 기업의 재무 성과와 경영활동에 미치는 영향까지 함께 고려해 핵심 이슈를 선정하는 방식이다.

대우건설은 이를 통해 ▷고객만족 및 품질관리 ▷인공지능(AI) 및 스마트건설 체계 구축 ▷산업안전보건 관리 ▷기후변화 대응 ▷윤리·준법경영 등 5개 분야를 중대 이슈로 선정했다.

대우건설은 지속가능경영의 새로운 방향으로 올해 경영방침인 ‘미래를 위한 도전, 하이퍼 이앤씨(Hyper E&C)’를 제시했다. 이를 실현하기 위한 핵심 가치로는 ‘초안전(Hyper Safety)’, ‘초품질(Hyper Quality)’, ‘초연결(Hyper Connect)’을 설정했다.

‘Hyper Safety’ 부문에서는 안전 관련 주요 위험과 기회를 식별·평가하고, 한국지속가능성기준위원회가 제정한 국내 지속가능성 공시기준 제1호의 요구사항을 반영했다. 대우건설은 안전보건 정보 관리 체계를 구축해 향후 강화될 공시 요구에도 대응할 수 있는 기반을 마련했다고 설명했다.

‘Hyper Quality’ 부문에서는 품질관리 경쟁력 강화 성과를 담았다. 대우건설은 프로젝트 전 과정에서 품질 점검과 개선 절차를 운영하고 있으며, 주요 공정에 대한 사전 점검을 확대해 현장 중심의 품질관리를 강화하고 있다.

디지털 품질관리 플랫폼인 ‘큐박스(Q-BOX)’의 적용 범위도 확대했다. 이를 통해 품질관리 업무 효율성을 높이고 건설 현장의 디지털 전환도 추진하고 있다.

‘Hyper Connect’ 부문에서는 AI와 스마트건설 기술을 활용한 디지털 혁신 노력이 소개됐다. 사내 협의체인 ‘스마트건설 얼라이언스’를 중심으로 한 디지털 협업 체계와 데이터 기반 의사결정 프로세스도 공개했다.

대우건설은 전사 환경사회지배구조(ESG) 협력 플랫폼인 ‘으쓱(ESG) 워킹그룹’을 창단하고, 탄소저감 실천 활동에 참여하면 포인트를 부여하는 ‘으쓱(ESG) 포인트제’를 도입했다. 임직원이 함께 참여하는 ESG 문화 확산을 위한 조치다.

지역사회 및 환경과의 상생 활동도 보고서에 담겼다. 대우건설은 지방자치단체, 환경단체와 협력해 중랑천 생태보전 활동을 추진하는 등 환경 보호와 지역사회 발전을 위한 활동을 확대하고 있다.

기후 관련 정보도 공개 범위를 넓혔다. 대우건설은 향후 기후 관련 정보 공시 의무화에 선제적으로 대응하기 위해 국내 지속가능성 공시기준 제2호 ‘기후 관련 공시’ 기준을 반영했다. 해외 사업장의 온실가스 배출량 등 ESG 정보 공개 범위도 확대했다.

대우건설 관계자는 “Hyper Safety, Hyper Quality, Hyper Connect를 중심으로 안전과 품질, 디지털 혁신 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라며 “보다 안전하고, 보다 정교하며, 보다 혁신적인 방식으로 지속가능한 미래를 만들어가겠다”고 말했다.

한편 대우건설은 이달 경기 과천시 ‘G-TOWN 개발사업 신축공사’ 현장에서 안전보건 소통 간담회를 열고 AI 기반 스마트 안전 기술을 시연하는 등 건설 현장의 안전관리 고도화에 AI 기술을 활용하고 있다.