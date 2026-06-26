[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도 수소특화단지 추진단은 29일 강릉 제2청사 글로벌관 1층 대회의실에서 기업 입주 활성화 전략 등을 논의한다.

수소특화단지 추진단 분과위원회는 학계·산업계 등 수소 분야 전문가 24명으로 구성돼 있으며, ▷총괄기반 ▷연구개발 ▷기업혁신·인력양성 등 3개 분과 체계로 수소특화단지 조성을 지원하고 있다.

이번 분과위원회는 지난 제1회 회의때 논의된 기업 유치 및 연구개발 등 수소특화단지 활성화 방안을 바탕으로, 동해·삼척 수소특화단지 조성 추진 상황을 점검하고 세부 실행 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

현재 추진 중인 수소특화단지 기업 유치 활동과 기관별 기업 지원 추진 상황을 공유하고, 특화단지 입주 기업에 대한 인센티브 발굴 등 기업 입주 여건 개선 방안을 검토할 예정이다.

또한 기업의 현장 애로사항을 반영한 특례 발굴과 현장·입주 규제 개선 방안 등 특화단지 활성화를 위한 제도적 지원 방안도 함께 논의한다.

아울러 지난 회의에서 도출된 특화단지 후속 우선 추진 연구개발 과제를 중심으로 특화단지와의 연계성을 검토하고, 사업 추진을 위한 세부 계획을 구체화할 예정이다.

박유식 강원특별자치도 미래산업국장은 “이번 분과위원회는 지난 회의에서 논의된 과제들을 바탕으로 기업 입주와 연구개발 사업이 유기적으로 연계될 수 있도록 특화단지 발전 방안을 구체화하는 자리”라며, “기업이 체감할 수 있는 입주 여건을 조성하고, 강원 수소특화단지가 국내 수소 저장·운송 산업의 핵심 거점으로 자리매김할 수 있도록 실행력을 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.