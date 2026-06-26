“文은 ‘盧의 사람’ 굳이 얘기 안 해…모두가 알기에”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 고민정 더불어민주당 의원은 26일 정청래 전 대표의 ‘민주당 적통’ 주장에 대해 “어떤 계파에 서 있었다고 해서 그 사람이 적통인가”라며 “하늘에 계신 그분들(고 노무현 전 대통령 등)께서 그런 것들을 인정하실까”라고 반문했다.

고 의원은 이날 오전 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에서 “자꾸 뭔가를 얘기하시면 그게 읽히길 바라는 마음에서 강조하는 것”이라며 이같이 말했다.

앞서 정 전 대표는 지난 24일 최고위원회의에서 대표직 사퇴를 선언하며 사실상 연임 도전 수순에 들어갔다. 해당 자리에서 정 전 대표는 민주당 출신 역대 대통령들과의 인연을 강조했는데, 특히 노 전 대통령에 대해 “저는 노사모다. 노무현을 통해 정치 현실에 눈을 떴고 노무현의 정치 개혁과 지역 경선제 도입으로 국회의원이 될 수 있었다”며 “저는 노무현 키즈”라고 했다.

이에 고 의원은 “예를 들어서 문재인 전 대통령께서 선거를 나섰을 때부터 시작해서 계속 ‘나는 노무현의 사람이다’라고 얘기하시나”라며 “모두가 다 그렇게 알고 있기 때문에 굳이 하지 않아도 (됐다)”고 말했다.

그는 “민주당의 적통은, 그러니까 소위 약한 분들을 위한 정치를 하는 게 민주당의 적통”이라며 “그 시대의 상황과 뭐 이런 거에 따라서 노무현이라는 분이 나타나신 거고 문재인이라는 분이 나타났고 지금은 이재명이라는 분이 나타나서 민주당의 적통과 전통성을 이어 가는 것”이라고 강조했다.

그러면서 “지금 오히려 저희는 민주당의 적통에 대한 싸움을 할 거면 누가 더 민주당스러운 정책과 그 방법들로 민주당을 이끌어 갈 것인지를 얘기할 수 있어야 한다”고 덧붙였다.

한편 고 의원은 이번 전당대회 출마 의사를 묻는 질문에 “고민하고 있다”고 답했다.