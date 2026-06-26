26일 오후 7시 7차 석유가격제 발표… 물가 3% 이내 관리 총력 고유가 대응 1조원 투입...계란·고등어 공급 확대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 서민 경제의 부담을 덜기 위해 하반기 전기·가스요금 등 주요 공공요금을 동결하고, 석유최고가격은 일부 인하하되 국제유가가 안정될 때까지 제도는 유지하기로 했다.

고유가에 따른 물가 부담을 낮추기 위해 1조원 규모의 소상공인 지원과 계란·고등어 등 먹거리 공급 확대에도 나선다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 26일 정부서울청사에서 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의, 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)를 주재하고 “전기·가스요금 등 주요 공공요금을 하반기에 동결하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 “정부는 민생경제 안정과 회복에 총력을 다하는 한편 중동전쟁 이후 경제 정상화와 재도약을 본격 준비하고 있다”며 “중동전쟁과 우리 경제 상황을 면밀히 점검해 비상대응 조치를 단계적으로 조정해 나가겠다”고 말했다.

이날 정부는 오후 7시 7차 석유최고가격도 발표한다. 구 부총리는 “현행 수준에서 석유최고가격을 인하하되 석유류 소비자 가격이 안정화될 때까지 제도는 유지하겠다”고 설명했다.

정부는 하반기 소비자물가를 3% 이내에서 관리한다는 목표도 제시했다. 이를 위해 고유가로 어려움을 겪는 소상공인을 대상으로 1조원 규모의 재정을 투입하는 등 물가 안정 대책을 지속 추진할 계획이다.

먹거리 물가 안정 대책도 내놨다. 정부는 계란 가격 안정을 위해 신선란 수입 물량을 기존보다 6배 이상 늘린 2억개를 추가 도입하기로 했다.

또 다음 달 노르웨이에 특사단을 파견해 노르웨이산 고등어 2000톤(t)을 직수입하고, 국내산 수출 물량은 정부가 직접 수매해 소비자에게 반값 수준으로 공급할 방침이다.