메모리 비용 부담에 빅테크 마진 우려 마이크론 16% 급등·애플은 6% 급락 국제유가 반등…금값도 상승

[헤럴드경제=김지윤 기자] 25일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 반도체 기업 마이크론 테크놀로지의 호실적에도 불구하고, 혼조세로 마감했다.

메모리 가격 상승에 따른 비용 부담 우려가 커진 가운데, 애플의 제품 가격 인상이 맞물린 탓이다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 71.72포인트(0.14%) 오른 5만1920.62에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 0.73포인트(0.01%) 내린 7357.49에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 118.03포인트(0.46%) 내린 2만5358.60에 각각 마감했다.

이날 뉴욕증시는 장 초반 인공지능(AI) 반도체 수요 기대감에 상승 흐름을 보였으나, 대형 기술주 약세가 이어지며 상승분을 대부분 반납했다.

마이크론은 시장 예상치를 웃도는 실적과 전망을 내놓으며 약 16% 급등했다.

반면 애플은 메모리 등 부품 비용 상승을 이유로 맥북과 아이패드 가격 인상을 발표한 영향으로 6.12% 급락했다.

마이크로소프트(MS) 역시 제품 가격 인상 소식과 AI 인프라 투자 비용 부담 우려가 겹치며 3.46% 하락했고, 알파벳과 메타도 각각 약 1%, 2% 내렸다.

시장에서는 AI 수요 확대가 반도체 업체에는 호재가 되고 있지만, 비용 상승으로 완제품을 판매하는 빅테크 기업들의 마진이 줄어들 것이란 우려가 커지고 있다.

기술주 약세는 전통 산업과 금융 등 가치주에는 저가 매수 기회로 작용하면서 다우지수는 장중 역대 최고치를 경신하기도 했다. 헬스케어, 금융, 산업재 종목이 강세를 보였다.

국제유가는 호르무즈 해협에서 발생한 선박 피격 사건 영향으로 5거래일 만에 반등했다.

8월 인도분 브렌트유와 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 각각 전장보다 2.06%, 2.25% 상승한 배럴당 75.26달러, 71.92달러에 거래를 마쳤다.

국제유가는 전날까지만 해도 미·이란 협상 진전으로 호르무즈 해협의 물동량 증가 기대에 전쟁 발발 직전 수준까지 떨어졌지만, 지정학적 위험이 재부각되며 방향을 틀었다.

이날 발표된 5월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 물가 압력이 여전히 이어지고 있음을 보여줬다.

5월 PCE 가격지수는 전년 대비 4.1% 상승해 2023년 4월 이후 가장 큰 상승률을 보였다.

식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수의 전년 대비 상승률은 3.4%로, 2023년 10월 이후 가장 높았다.

다만 시장 예상 범위 안에 있었다는 평가가 나오면서 미 국채 금리는 큰 움직임을 보이지 않았다.

미 국채 2년물, 10년물 금리는 각각 2bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.13%, 4.39%에 거래됐다.

주요국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 블룸버그 달러 현물 지수는 0.2% 하락했다.

가상화폐는 약세를 이어갔다. 비트코인은 2.6% 내린 5만9297.16달러까지 떨어지며 6만달러선을 내줬고, 이더리움도 3.3% 내린 1558.15달러에 거래됐다.

안전자산 선호 속 국제 금 현물 가격은 온스당 4029.56달러로 0.8% 올랐다.

전날 뉴욕증시가 혼조세로 마감하며, 이날 코스피 변동성이 주목된다. 전날 코스피는 전 거래일 대비 459.28포인트(5.42%) 오른 8930.30으로 장을 마감했다. 마이크론 발 훈풍에 장중 9000선을 회복하기도 했다.