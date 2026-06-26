정부공직자윤리위, 6월 수시 재산등록 대상자 96명 공개 배우출신 명계남 2900만원

[헤럴드경제=서영상 기자] 황종우 해양수산부 장관은 21억6000만원의 재산을 신고했다.

정부공직자윤리위원회는 26일 정 위원장을 비롯해 올해 3월 2일부터 4월 1일까지 취임, 승진, 퇴임 등 신분 변동이 있는 고위공직자 96명의 재산을 공개했다.

황 장관의 재산은 예금이 17억7000만원으로 대부분을 차지했으며 부동산은 본인 명의로 3억6000만원 상당의 세종시 아파트 1채를 보유했다.

정일연 국민권익위원장은 총 13억2000만원의 재산을 신고했다. 정 위원장은 본인 명의 경기 광주 단독주택, 배우자 명의 경기 여주 단독주택과 답(논) 등 부동산 7억9000만원 상당을 보유했다고 신고했다. 4억7000만원의 예금도 있다.

다만 정 위원장이 갖고 있는 광주 단독주택은 최근 매도해 현재는 1주택자인 것으로 전해진다.

배우 출신의 명계남 이북5도 황해도지사(차관급)는 재산으로 2900만원을 등록했다. 이중 대부분은 장남의 재산이었다.

전북 군산김제부안갑 국회의원 재선거 출마를 위해 새만금개발청장직을 내려놓은 더불어민주당 김의겸 의원은 배우자 명의로 13억8000만원 상당의 서울 서초구 아파트 1채, 지역구인 전북 군산의 아파트 임차권 등 총 22억3000만원을 신고했다.

퇴직자 중에서는 최지영 재정경제부 전 국제경제관리관이 285억2268만원을 신고해 가장 많았다.

증권이 223억8186만원으로 가장 큰 비중을 차지했고, 건물은 55억5400만원이었다. 채권 4억4300만원, 예금 2억97만원도 신고됐다. 채무는 1억9844만원이었다.