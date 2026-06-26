이란 외무 “오만과 관련 논의 계속할 것”

[헤럴드경제=정목희 기자] 호르무즈 해협 연안국인 오만이 향후 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하지 않겠다는 입장을 밝혔다.

바드르 알부사이디 오만 외무장관은 25일(현지시간) 바레인 수도 마나마에서 마르코 루비오 미국 국무장관과 걸프 지역 외무장관들이 참석한 회의에서 “해협과 관련한 향후 조치에 통행료를 부과하는 일은 절대 없을 것”이라고 말했다.

이는 미국과의 종전 합의 후속 협상이 진행될 60일 이후 안전, 항행, 환경 및 보험 서비스 제공을 명목으로 호르무즈 해협을 지나는 상선에 수수료를 부과하겠다는 이란 측 구상과 배치되는 입장이다.

앞서 이란과 오만은 지난 23일 고위급 회담 직후 발표한 공동성명을 통해 호르무즈 해협 통항 서비스 요금 부과 방안을 공동으로 검토하고 있다고 밝힌 바 있다.

이와 관련, 아바스 아라그치 이란 외무부장관은 이날 알부사이디 오만 외무장관과 통화하고 호르무즈 관리 및 해상 서비스 규정에 관한 회담을 개최할 예정이라고 밝혔다.

아라그치 장관은 엑스(X)에 “알부사이디 오만 외무장관과 생산적인 통화를 했다”며 “양국은 주변국들과 함께 관련 논의를 지속해 나갈 확고한 의지를 가지고 있다”고 썼다.