[헤럴드경제=정목희 기자] 이란 당국이 호르무즈 해협을 통과하던 화물선 피격 사건과 관련해 자국이 지정한 항로를 이용하지 않는 선박의 안전은 보장할 수 없다고 경고했다.

이란 정부가 호르무즈 해협 통항 관리를 위해 설립한 페르시아만해협청(PGSA)은 25일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “우리가 지정한 구역을 벗어난 항로를 이용할 경우 안전한 통항을 보장할 수 없으며 보험 적용과 관련 배상 책임 대상에서도 제외된다”고 밝혔다.

해협청은 이어 “미승인 항로 이용으로 발생하는 모든 결과에 대한 책임은 전적으로 선주와 선박 운영사, 선장에게 있다”고 경고했다.

앞서 영국 해사무역기구(UKMTO)는 이날 호르무즈 해협을 지나던 화물선이 발사체에 맞았다고 밝혔다.

영국 해양 위기관리업체 뱅가드와 해양 소식통들에 따르면 피격 선박은 싱가포르 선적 컨테이너선 ‘에버러블리’호다. 다만 선주인 대만 에버그린은 관련 질의에 답하지 않았다.

해상 안보 소식통은 로이터 통신에 누가 공격한 것인지 분명하지 않지만, 드론이 이 선박을 표적으로 삼았을 가능성이 있다고 말했다.

이와 관련, 익명의 미국 관리들은 해당 선박을 공격한 주체는 이란이라고 주장했다.

앞서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이란이 지정한 항로를 통할 때만 안전한 통항이 가능하며 이를 지키지 않는 선박들을 상대로 대응하겠다고 25일 밝혔다.

국제해사기구(IMO)는 지난 24일 선박들을 호르무즈 해협에서 이동시키기 위한 작전에 착수했다면서 오만이 이를 위한 임시 통항로를 제공한다고 발표했다.