대외금융자산 2.4조달러 美비중 47.1% 역대 최대

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 한국인이 미국에 투자한 금액이 처음으로 1조달러를 돌파한 것으로 집계됐다. ‘서학개미’들의 미국 주식 투자 열풍에 따른 것으로 풀이된다.

한국은행이 25일 발표한 ‘2025년 지역별·통화별 국제투자대조표(잠정)’ 자료에 따르면 지난해 말 준비자산을 제외한 대외금융자산 잔액은 2조4396억달러를 기록했다. 전년 말보다 3448억달러 늘었다.

대외금융자산이란 국내 거주자가 해외에 보유·투자한 금융자산을 뜻한다.

지역별로 보면 미국이 1조1492억달러로 가장 많았고 유로지역(EU·3075억달러), 동남아(2795억달러) 등이 뒤를 이었다.

특히 대미 금융자산 잔액은 작년 처음 1조달러를 돌파했다. 한 해 동안 2042억달러 늘면서 역대 최대 증가 폭도 경신했다.

전체 대외금융자산에서 차지하는 비중(47.1%)도 역대 최대였다. 2023년(41.8%), 2024년(45.1%)에 이어 3년 연속 역대 최대치를 경신했다.

반면 중국은 41억달러 줄어든 1398억달러였다. 비중은 5.7%에 그쳤다.

소위 ‘서학개미’의 적극적인 투자가 대미 금융자산을 키웠다. 문상윤 한은 국외투자통계팀장은 “대미 금융자산이 2010년대 중반부터 빠르게 증가했다”며 “주식 투자를 중심으로 순매수가 지속된 데다 미국 주가가 다른 국가보다 상대적으로 빠르게 상승한 점도 영향을 미쳤다”고 말했다.

이어 “우리나라 해외 주식 투자 중 미국이 차지하는 비중은 작년 상반기 말 기준 66.9%로 주요국과 비교해도 상당히 높은 수준이었다”고 부연했다.

문 팀장은 “국내 주식시장이 활황이어서 대미 투자 증가세가 둔화할 수는 있지만, 대미 금융자산 비중이 하락할 가능성은 제한적이라고 생각한다”고 덧붙였다.

작년 말 대외 금융부채 잔액은 1조9819억달러로, 1년 전보다 5580억달러 증가했다.

미국(5231억달러), 동남아(3914억달러), EU(3316억달러) 순으로 비중이 컸다. 국내 주가가 큰 폭으로 올라 모든 지역의 투자 잔액이 전년 말보다 증가했다.

통화별 대외금융자산 잔액은 미국 달러화 표시 금융자산이 1조5136억달러(62.0%)로 가장 많았고, 유로화(2231억달러·9.1%), 위안화(1153억달러·4.7%) 등이 뒤를 이었다. 전년 말보다 달러화(+2249억달러), 유로화(+373억달러), 위안화(+30억달러) 등의 투자 잔액이 모두 늘었다.

문 팀장은 “작년 외국인이 국내 주식 투자에서 순회수를 기록했지만 주가가 많이 상승해 부채, 즉 외국인이 가진 주식 평가액은 늘었다”고 설명했다.