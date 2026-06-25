[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡은 6월 호국보훈의 달을 맞아 경북 영덕에서 찾아가는 건강검진 ‘쿠팡 온동네 케어’를 진행했다고 25일 밝혔다.

쿠팡은 지난 24일 영덕국민체육센터에서 국가유공자를 비롯한 지역주민, 어린이 등 500여명을 대상으로 대한중앙의료봉사회·경상북도·영덕군·재향군인회·㈜지피와 협력해 건강검진 서비스를 제공했다.

현장에는 대한중앙의료봉사회 소속 대학병원 교수급 의사를 비롯해 치과의사·간호사·약사·물리치료사 등 전문 의료진과 의료계 전공 대학생 등 50여명이 참여했다.

혈액검사와 골밀도 검사, 치매·우울증 선별검사 등 예방 중심 건강검진을 진행했으며, 진료 결과에 따른 맞춤형 처방과 복약지도도 함께 제공했다.

건강검진과 더불어 ‘보훈 영웅 사진관’도 운영했다. 국가유공자와 가족을 대상으로 기념사진을 촬영하고 액자로 제작·전달했다.

영덕은 6·25 전쟁 당시 영덕지구전투와 장사상륙작전이 전개된 대표적인 보훈의 고장이다. 쿠팡은 국가를 위해 헌신한 국가유공자에게 존경과 감사의 마음을 전하기 위해 영덕에서 행사를 마련했다.

이날 행사에는 쿠팡 사회공헌실 장영철 전무를 비롯해 김광열 영덕군수, 조주홍 영덕군수 당선인, 김성호 영덕군의회 의장, 김남주 경상북도 보건정책과장, 오동규 영덕군보건소장, 김근환 월남참전자회 영덕군지회 회장, 권용걸 영덕종합자원봉사센터장, 이은우 대한중앙의료봉사회 회장 등이 참석했다.

쿠팡의 온동네 케어는 의료 취약지역 주민의 건강권 보장을 위해 지난 4월부터 본격 추진 중인 지역사회 상생 프로그램이다. 4월 전북 장수, 5월 충북 단양에 이어 이번 영덕까지 세 차례 진행됐다.

쿠팡 사회공헌실 관계자는 “호국보훈의 달을 맞아 국가를 위해 헌신하신 국가유공자께 존경과 감사의 마음을 전하고, 지역 주민들의 건강 증진에 보탬이 되고자 이번 행사를 마련했다”고 말했다.