중국 우량예 그룹 임직원 5000명 유치 크루즈 타고 2500명씩 두 차례 방한해 고부가가치 포상 관광 단체 유치 박차

[헤럴드경제=김명상 기자] 중국 대형 주류기업 임직원 5000명 규모의 포상관광단이 한국을 찾는다. 이번 방문은 대규모 기업 인센티브 관광의 고부가가치 창출과 지역 관광 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

한국관광공사는 중국 주류기업 우량예(五粮液) 그룹 임직원 및 대리상 등 약 5000명 규모의 포상관광단을 유치했다고 25일 밝혔다.

이번 포상관광단은 약 2500명씩 두 차례에 걸쳐 한국을 방문한다. 중국 상하이에서 출발하는 아도라 크루즈를 이용해 1차 방문단은 6월 25일부터 29일까지, 2차 방문단은 6월 29일부터 7월 3일까지 제주와 부산을 각각 찾는다.

유치는 공사 청두지사가 주도했다. 쓰촨성(四川省)과 꾸이저우성(贵州省)이 중국 10대 명주(名酒) 중 6개 기업의 소재지임에 착안해 현지 주류기업을 대상으로 맞춤형 유치 전략을 추진했으며, 포상관광을 계획 중이던 우량예 그룹을 핵심 타깃으로 삼아 현지 세일즈를 전개한 결과 유치에 성공했다.

이번 성과는 공사가 지난 3월 중국 최대 크루즈 선사 아도라 크루즈와 전략적 파트너십을 체결한 후 거둔 첫 번째 가시적 결과다. 공사는 파트너십 체결 이후 부산·여수 등 국내 기항지 확대와 함께 MICE 관광객 유치를 위한 협력을 이어왔다.

김효경 한국관광공사 청두 지사장은 “이번 유치는 중국 대형 기업의 인센티브 관광시장 회복과 확대를 보여주는 의미 있는 성과”라며 “오는 9월 이곳 청두에서 개최되는 방한 MICE 로드쇼와 연계해 중국 유력 기업과 대형 포상관광 단체를 지속적으로 유치할 수 있도록 더욱 노력하겠다”라고 말했다.

한편, 제주관광공사와 부산관광공사는 우량예 포상관광단 방한을 기념해 사물놀이 공연과 한복 의전단 등 환영행사를 개최할 예정이다.