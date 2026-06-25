‘AI 투자’ 시대 본격 개막 업비트 ‘포켓·공식 SDK·업비트 스킬’ 잇달아 출시

[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)이 투자자의 의도를 이해하고 스스로 디지털자산을 매매하는 ‘AI 투자’ 서비스가 본격적으로 도입됐다.

일반 투자자들도 손쉽게 투자하는 본격적인 ‘AI 투자’ 시대가 열렸다는 평가다.

25일 두나무가 운영하는 가상자산거래소 업비트는 올 상반기에 ▷공식 SDK(소프트웨어 개발 도구) ▷AI용 지침서인 ‘업비트 스킬’ ▷자산 분리 운용을 위한 ‘포켓’ 기능을 연이어 출시하고 AI 투자 생태계 기반을 마련하는데 총력을 쏟고 있다.

우선 업비트는 이달 1일 ‘포켓(Pocket)’ 서비스를 새롭게 출시했다. 이는 하나의 개정안에서 자산을 목적별로 쪼개어 관리할 수 있는 서비스다. 알고리즘 트레이딩과 자동매매 봇(Bot)을 활용하는 전문 트레이더들을 겨냥한 서비스다.

포켓 기능은 업비트 가입 시 기본 제공되는 ‘메인포켓’ 외에 사용자가 직접 ‘서브포켓’을 최대 5개까지 생성해 목적에 맞게 지갑을 운용할 수 있도록 돕는다.

메인포켓과 서브포켓은 별도의 독립된 가입 계정이 아니다. 하나의 인증된 단일 개정안에서 자산을 논리적으로만 나누어 담는 일종의 ‘가상 공간’에 해당한다.

서브포켓은 ‘업비트 API’ 환경에서만 작동한다. 일반 앱이나 웹 화면에서는 보이지 않는다. 단일 계정 내 포켓 간 자전거래를 차단하기 위해 API 주문 시 자진 체결 방지(SMP) 설정을 선택할 수 있다.

업비트 측은 “회계적 투명성과 시장 교란 방지라는 두 마리 토끼를 잡으며 투자자들의 편의는 최대로 높였다”고 설명했다.

이와 함께 지난 4월과 5월에는 ‘업비트 SDK’와 ‘업비트 스킬’을 각각 선보였다.

이전까지 개발자들은 API 연동을 위한 JWT(JSON Web Token) 생성과 요청 서명 등 인증 과정을 직접 구현해야 했다. 하지만 공식 SDK 출시로 기본적인 안정성 제어 기능까지 한 번에 해결할 수 있다.

이는 전문 개발자뿐 아니라, AI 기술 활용에 적극적인 트레이더들에게 유용할 것으로 회사 측은 내다봤다. 코드를 직접 작성하는 부담 없이 AI와 함께 자신만의 트레이딩 환경을 유연하게 구성한다.

또 업비트 스킬을 통해 투자자들은 ‘나만의 AI 투자 비서’를 구축할 수 있다. 설치 후에는 “내 잔고 확인해 줘”, “비트코인 1만 원 시장가 매수 명령 만들어 줘”와 같은 일상어로 지시하면 AI가 이를 이해하고 명령어로 번역해 시세 조회부터 실거래 주문까지 이어지는 트레이딩 환경을 구축할 수 있다.

디지털자산 업계 관계자는 “과거에는 사람이 기계의 언어를 공부해야 했다면 이제는 AI가 사람의 의도를 이해해 대신 거래를 수행하는 시대가 됐다”며 “이러한 인프라 확충은 기관 및 퀀트 투자자들의 진입을 가속화하고 일반 투자자들의 투자 수준을 전문투자자급으로 끌어올리는 계기가 될 것”이라고 전망했다.