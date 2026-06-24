퇴원 후 당무 복귀하자마자 사퇴론 정면 반박 “우리 당 바로세우는 일이 보수재건 첫걸음” 여권 ‘선관위 개헌’에 “李 연임 없다는 말부터”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 24일 퇴원 후 당무에 복귀하자마자 “대표직 사퇴는 없다”고 거듭 선을 그었다.

장 대표는 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 “당의 주인은 당원이다. 당대표 거취 역시 당원들이 결정할 문제”라고 밝혔다. 당내 일각에서 지방선거 패배 등을 이유로 요구하는 대표직 사퇴에 대해 정면 반박한 것이다.

그는 대표직 사퇴에 관해 “당대표 마음대로 결정할 문제도 아니고 몇몇 의원들이 결정할 문제는 더 더욱 아니다”라며 “지금은 그런 일로 우리끼리 싸울 때가 결코 아니다”라고 강조했다.

그러면서 “이재명 정권 폭정을 멈춰세우고 나라와 국민을 지키고, 이를 위해 하나로 똘똘 뭉치라는 것이 우리 당원들의 준엄한 명령”이라고 덧붙였다.

장 대표는 “당을 흔들고 당심과 민심에서 멀어지는 모습이야 말로 당원들께서 가장 분노하시는 일이고, 더 이상 이런 상황을 방치할 순 없다”고 거듭 강조했다. 그러면서 “당을 쇄신하고 당의 기강을 확립하는 일이 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다”고 부연했다.

그는 “우리 당을 바로세우는 일이 보수재건의 첫걸음이라 믿는다”며 “진정한 당원 주권 시대를 여는 것이 보수를 재건하는 가장 확실한 길이고, 저는 당원들께서 바라시는 진짜 보수재건을 이루기 위해 노력을 아끼지 않을 것”이라고 했다.

당무 복귀 후 이뤄질 것으로 관측됐던 당직 개편에 대해서는 “지금 참정권 회복을 위한 특검, 재선거, 선거제도 개혁, 선관위 개혁, 그리고 공소취소 특검을 막고 이재명 대통령에 대한 재판 재개에 집중할 때”라며 “오늘 말씀드릴 사항은 없다”고 선을 그었다.

이재명 대통령과 여권에서 주장하는 ‘선관위 원포인트 개헌’에 대해서는 “지선 전에 한번 시도했다 실패한 개헌부터 들고나오는 그 이유가 도대체 무엇인지 되묻고 싶다”며 “이 대통령 입에서 연임 없다, 그 한마디를 먼저 하고 나서 개헌 논의를 한다면 국민적 공감대가 훨씬 더 커질 것”이라고 답했다.