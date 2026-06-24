2878억원5000만원에 매도 의결 한화솔루션 유증 앞두고 비영업용 자산 매각 한화시스템 “안정적 인프라·연구 역량 확보”

[헤럴드경제=고은결 기자] ㈜한화는 지난 19일 이사회를 열어 한화시스템에 경기 성남시 분당구 삼평동 소재 한화미래기술연구소 토지 및 지상 건물을 2878억5000만원에 매도하는 안건을 의결했다고 24일 공시했다. 계약 체결 예정일은 6월 26일이다.

지난 2016년 준공된 해당 연구소는 대지 약 4723㎡, 연면적 3만4203㎡, 지하 5층~지상 7층 규모다. 이곳에선 레이저와 전자광학센서, 영상신호처리 등 유도무기 기술과 태양전지 제조설비, 공정자동화설비 등에 관한 연구개발(R&D)이 진행돼 왔다.

㈜한화는 거래 목적에 대해 “비영업용 자산 매각으로 자산 효율화 및 재무건전성 확보”라고 설명했다. 업계에선 한화솔루션 유상증자 참여를 앞둔 가운데 현금 유동성 확보에 나선 것이란 분석도 나온다. 한화솔루션 최대주주인 ㈜한화가 120% 초과청약에 나설 시 투입할 자금은 약 5200억원으로 추산된다. 이에 비영업용 자산을 잇따라 정리 중이며, 코트야드 메리어트 수원 등 보유 자산 유동화를 추진 중인 것으로 알려졌다.

한화시스템은 그동안 임차 사업장 운영 시 수반됐던 대규모 설비 투자 제약과 계약 종료 후 이전에 따른 매몰비용 발생 우려를 해소하고, 근무 환경 안정성을 극대화하기 위해 매입을 결정했다는 입장이다. 이에 따라 인근 지역 내 매매가 가능한 유일한 자산이었던 ㈜한화 미래기술연구소 매입을 최종 확정했다는 설명이다.

실제로 한화시스템은 현재 서현사업장과 판교연구소를 임차해 사용 중인데, 서현사업장은 올해 임차계약 종료를 앞두고 있고, 판교연구소도 수년 내 임차 계약을 종료할 예정이다. 두 사업장에는 현재 통신·지상·전자광학·기반연구소 임직원과 전자광학·우주연구소 임직원이 근무 중이다.

한화시스템 관계자는 “이번 매입은 중장기적인 R&D 인프라를 안정적으로 확보하고 연구개발 역량을 집결하기 위해 추진됐다”며 “방산 및 ICT 연구소가 밀집한 판교 인근의 인프라를 활용해 고객 대응력을 높이는 한편, 우수 연구 인력 유치에도 박차를 가할 예정”이라고 말했다.