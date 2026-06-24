2023년부터 ‘청약도움이’ 도입

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국부동산원은 ‘제9회 전자정부의 날’ 기념식에서 2026년 인공지능정부 발전 유공으로 국무총리 표창을 수상했다고 24일 밝혔다.

한국부동산원은 2023년부터 주택청약시스템 청약홈에 공공마이데이터 서비스 ‘청약도움이(청약도움e)’를 도입해 대국민 편의성을 향상시켜왔다.

주요 성과로는 ▷청약 서류 제출의 간소화 ▷정확한 데이터 연계를 통한 부적격자 발생률 감소 및 사회적 비용 절감 ▷기관 간 데이터 칸막이 제거를 통한 대국민 서비스 구현 등이 있다.

이번 표창은 한국부동산원이 부동산 가격 공시와 통계 생산을 넘어 디지털 혁신을 통한 부동산 데이터 전문기관임을 인정받은 결과라는 평가다.

이재명 한국부동산원 시장관리본부장은 “이번 수상은 투명한 주택 청약시장 조성과 대국민 편의 향상을 위해 임직원이 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 인공지능과 데이터를 적극 활용하여 국민이 체감할 수 있는 편리한 부동산 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

한편 한국부동산원은 지난 3월 청약 신청을 전보다 쉽고 편리하게 할 수 있도록 청약홈 홈페이지와 모바일 애플리케이션(앱) 화면을 전면 개편했다.