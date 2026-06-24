AI가 안전 지키는 시대 공공안전 전문가 양성

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대학교(총장 김동진)가 AI 기술과 공공안전 정책을 융합한 최고위 교육과정을 개설한다.

광주대 보건상담정책대학원과 국가안보·재난·대테러연구소는 오는 9월 개강하는 ‘AI 공공안전 최고정책과정’ 수강생을 모집한다.

이번 최고정책과정은 이러한 시대적 요구에 대응하기 위해 마련됐다. 과정은 AI 기술 이해를 기반으로 안전문화 정착, 위험물 관리, 국가중요시설 보호, 대테러 대응, 안전 거버넌스 구축 등 공공안전 전반을 아우르는 실무 중심으로 운영된다.

국내 최고 수준의 전문가들이 강사진으로 참여한다. 광주시 AI정책 책임자, GIST 인공지능 전문가, 한국테러학회장, 국가안보전략연구원 연구위원, 공공안전 및 산업안전 분야 전문가와 교수진이 대거 참여해 현장 경험과 정책 사례를 공유할 예정이다.

광주대 백종순 국가안보·재난·대테러연구소장은 “AI 기술을 이해하면서 동시에 공공안전 정책을 설계할 수 있는 인재가 국가와 지역사회의 경쟁력이 되는 시대”라며 “이번 최고정책과정은 기술과 정책, 현장 경험을 융합한 국내 최고 수준의 교육 프로그램이 될 것”이라고 말했다.