[헤럴드경제=함영훈 기자] “와, 우리가 생명들 사는 터전을 만들었어.”

홍천생명건강과학관에 체험학습을 나간 초등학교 3~6학년 학생들이 빛과 생명과학의 기초원리 강의를 듣더니, 선생님의 가르침 대로 ‘이끼 생태계’를 만드는 놀라운 재능을 발휘했다.

작은 유리 용기 안에 아이들이 배치한 생명의 요소들은 자연의 순환을 구현하고 있었다. 아이들 손끝에서 생태계의 신비가 피어났던 것이다. 홍천의 이런 과학교실, 하버드·옥스포드·와튼스쿨 부속 초등학교 아이들 조차 부러워할 가르침의 스킴이고 그 쉐마를 성공적으로 실행한 아이들의 재능이었다.

아이들은 이번 이끼 테라리움 만들며 생태계 순환과 환경보전을 배웠다.

홍천군 홍천생명건강과학관은 지난 20일 초등학교 3~6학년 학생들을 대상으로 체험형 과학특강 프로그램 ‘과학 마블 생태 탐험 연구소’를 마련했다.

이번 프로그램은 빛과 자연환경, 생태계의 원리를 주제로 한 체험형 융합과학교육으로, 학생들이 과학 개념을 책으로만 배우는 데 그치지 않고 직접 관찰하고 실험하며 이해할 수 있도록 마련됐다.

이날 참여한 학생들의 눈길을 가장 사로잡은 활동은 단연 ‘이끼 테라리움 만들기’였다.

학생들은 투명한 유리 용기 안에 이끼와 화산석, 흙 등을 정성스럽게 배치하며 세상에 하나뿐인 자신만의 미니 생태계를 완성해 나갔다.

손바닥만 한 공간 안에 초록빛 이끼와 돌, 흙이 어우러지자 작은 숲이 만들어졌고, 학생들은 생물이 살아가는 환경과 생태계 순환의 원리를 자연스럽게 배웠다.

특히 이끼가 물과 빛, 공기와 어떤 관계를 맺으며 살아가는지 살펴보며 자연환경의 소중함과 환경 보전의 필요성도 함께 생각하는 시간을 가졌다.

이번 특강은 단순한 만들기 체험을 넘어, 학생들이 자연을 가까이 보고 만지며 과학적 호기심을 키울 수 있도록 구성됐다. 학생들은 직접 만든 테라리움을 통해 작은 생태계 안에서도 생명과 환경이 서로 연결되어 있다는 점을 배우며 높은 관심과 참여를 보였다.

홍천생명건강과학관은 앞으로도 학생들이 과학을 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 관찰과 실험, 만들기 활동을 결합한 체험형 과학 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.

홍천생명건강과학관 관계자는 “학생들이 과학을 어렵게 느끼기보다 생활 속 자연과 연결해 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 프로그램을 구성했다”라며, “앞으로도 아이들의 호기심과 창의력을 키울 수 있는 다양한 과학 체험교육을 확대해 나가겠다”라고 말했다.

서울,부산 심지어 과학도시 대전 아이들 조차 부처워 할 홍천식 교육혁신 현장이었다.