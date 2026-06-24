블록체인 기업 EQBR과 12주 PoC 진행 디지털 지갑으로 보험료 자동 납부 시연

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명은 지난 19일 서울 광화문 본사에서 블록체인 인프라 전문 기업 EQBR과 ‘원화 스테이블코인 활용 수납·지급 기술검증 결과 공유회’를 열고, 업계 최초로 원화 스테이블코인 기반 ▷보험료 수납 ▷보험금 지급 서비스를 위한 기술검증(PoC)을 완료했다고 24일 밝혔다.

이번 기술검증은 원화 스테이블코인 관련 법제화와 디지털 자산 시장 확대 가능성에 선제적으로 대응하기 위해 추진됐다. 두 회사는 교보생명의 기존 보험 시스템과 블록체인 인프라를 연계해 디지털 자산을 활용한 보험료 납입과 보험금 지급 프로세스를 구현하는 데 중점을 뒀다.

이날 공유회에서는 12주간 공동으로 진행한 기술검증 결과가 공개됐다. 디지털 지갑에 보유한 원화 스테이블코인으로 보험료를 자동 납부하고, 해당 거래 내역이 교보생명의 기존 시스템에 실시간으로 반영되는 과정을 시연했다. 교보생명은 이번 기술검증을 통해 기존 금융 시스템과 블록체인 기술의 연계 가능성을 확인했다.

향후 관련 제도와 인프라가 마련돼 블록체인 기반 수납·지급 시스템이 상용화되면, 보험료 납부와 보험금 지급 과정 처리 속도와 투명성을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 고객은 별도의 계좌 이체나 카드 결제 절차 없이 디지털 지갑을 활용해 보험료를 납부하고, 납부 결과를 즉시 확인할 수 있다. 보험금 역시 디지털 지갑을 통해 받을 수 있어 금융거래 편의성이 개선될 수 있다.

보험사 입장에서는 거래 과정이 블록체인에 기록돼 수납·지급 내역의 추적과 확인이 쉬워진다. 금융기관과 결제사업자를 거치는 기존 거래 구조를 간소화함으로써 중개 비용을 절감할 가능성도 있다.

교보생명은 이번 기술검증을 시작으로 원화 스테이블코인과 디지털 지갑 등 새로운 금융 수단의 활용 가능성을 지속해서 검토할 계획이다.

이날 공유회에 참석한 박진호 교보생명 부사장은 “원화 스테이블코인 관련 법제화가 예상보다 늦어지고 있지만, 이를 기술과 사업 모델을 더욱 자세히 준비할 기회로 삼아야 한다”면서 “앞으로 후속 기술검증을 통해 활용 가능성을 높이고, 다양한 보험 업무에 적용할 수 있는 구체적인 방안도 지속해서 모색하겠다”고 말했다.

한편, 원화 스테이블코인 법제화의 근간이 될 디지털자산기본법은 입법 일정이 거듭 지연되고 있다. 은행이 과반 지분을 보유한 컨소시엄으로 발행 주체를 제한하는 이른바 ‘51% 룰’이 핵심 쟁점으로, 법안 발의 시점은 여전히 유동적인 상황이다.