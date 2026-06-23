멀티비타민·유산균 등 건기식 4종 발매

한미약품 지배회사 한미사이언스가 새 건강기능식품 브랜드 ‘NPLE(엔플)’을 23일 출범시켰다.

NPLE(Nutrition Powered, Life Enhanced)의 조합으로, ‘영양의 힘으로, 더 나은 삶으로’라는 의미라고 한다. 일상에서 자연스럽게 이어갈 수 있는 건강습관 제안하는 라이프스타일형 영양솔루션 브랜드라고 한미 측은 전했다.

NPLE 출범에 맞춰 장건강(프로바이오틱스), 항산화·활력(NMN), 영양·면역(멀티비타민), 혈행·눈건강(오메가3) 등 주요 건강요소를 아우르는 4종의 제품도 출시했다. 4종은 ‘프리미엄 멀티비타민 이뮨샷’, ‘덴마크 유산균’, ‘알티지 오메가3 츄어블 1000’, ‘NMN-C 글로우케어’ 등이다.

‘덴마크 유산균’은 글로벌 유산균 기업 크리스챤 한센의 핵심 균주를 적용해 장건강을 중심으로 면역기능까지 고려한 제품이다. ‘NMN-C 글로우케어’는 NMN과 비타민C, 글루타치온을 결합해 활력 및 항산화 관리를 돕도록 설계됐다.

또 ‘프리미엄 멀티비타민 이뮨샷’은 비타민과 미네랄 23종을 배합해 활력과 기초영양을 폭넓게 관리할 수 있도록 했으며, ‘알티지 오메가3 츄어블 1000’은 80% 순도 rTG형 오메가3를 적용해 혈행·기억력·눈건강 등 복합기능을 고려한 제품이라고 한미 측은 밝혔다.

회사 측은 “건강과 자기관리에 대한 관심이 높아진 2030세대의 라이프스타일 변화에 맞춰 기능성과 편의성을 갖춘 웰니스솔루션 제공에 중점을 뒀다”며 “단순한 영양보충을 넘어 몸과 삶의 균형을 고려한 웰니스경험을 지향한다”고 설명했다.

한미사이언스는 ‘완전두유’와 ‘케어미 완전균형영양식’ 등 다양한 헬스케어 브랜드를 운영하며 건강관리 사업을 확대하고 있다. 이번 NPLE 출범을 통해 건기식 시장에서 경쟁력을 강화해 나간다는 계획이다.