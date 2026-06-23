[헤럴드경제=한영대 기자] 포스코인터내셔널은 23일 창사 이래 처음으로 글로벌본드 발행에 성공했다.

이번 채권은 5년 만기 5억달러(약 7700억원) 규모의 단일 트랜치로 발행된다. 발행금리는 5년 미국 국채금리에 90bp를 가산한 수준으로 확정됐다. 총 주문 규모는 발행액 4배 수준인 20억달러(약 3조원)를 기록했다. 이에 따라 최초제시금리(IPG) 대비 30bp 축소된 수준에서 최종 발행이 결정됐다.

투자자 구성은 지역별로 미국 27%, 유럽 6%, 아시아 67%였다. 기관별로는 자산운용사 65%, 은행 33%, 기타 2%로 나타났다.

발행에는 시티(Citi), HSBC, 한국산업은행 등이 공동 주간사로 참여했다. 글로벌 신용평가기관인 S&P와 무디스는 포스코인터내셔널의 달러화 채권에 각각 투자적격등급인 BBB와 Baa2를 부여했다

이번 발행은 포스코인터내셔널이 해외 자본시장에서 단독으로 진행한 첫 글로벌본드라는 점에서 의미가 크다. 최근 중동 지역 긴장 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 글로벌 투자자들로부터 사업 경쟁력과 성장성을 인정받았다.

포스코인터내셔널은 발행에 앞서 미국, 유럽, 아시아 주요 기관투자자를 대상으로 투자설명회 등을진행했다. 이 과정에서 에너지·소재·식량을 축으로 한 균형 잡힌 사업 포트폴리오와 안정적인 수익 구조, 포스코그룹 핵심 사업회사로서의 역할을 소개했다.

포스코인터내셔널은 이번 조달을 통해 확보한 자금을 기존 외화 차입금 상환과 일반 운영자금 등에 활용될 예정이다.

포스코인터내셔널 관계자는 “이번 글로벌본드 발행은 해외 자본시장에서 포스코인터내셔널의 경쟁력과 성장성을 입증한 결과”라며 “조달 통화 다변화와 해외 투자자 기반 확대를 통해 안정적인 자금 조달 체계를 구축하고 글로벌 우량 발행사로서의 입지를 강화해 나가겠다”고 말했다.