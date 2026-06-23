[헤럴드경제=조용직 기자] 로드FC 베테랑 신동국(45·로드FC 충주)이 박현빈(24)과 8월 29일 서울 장충체육관에서 열리는 로드FC 078에서 맞대결한다.

박현빈이 공개 도전장을 내면서 성사된 경기다. 박현빈은 지난 3월 로드FC 076에서 ‘태권 파이터’ 홍영기를 TKO로 꺽은 뒤 신동국을 콜아웃 했다.

그는 당시 “맥스 더 바디, 홍영기 선수까지 연세가 좀 있으신 분들과 경기하고 있다. 이와중에 신동국 선수도 40살 넘었고 은퇴하셔야 된다”며 “내가 로드FC 세대교체 시켜드리겠다. 신동국 선수님 준비되셨으면 바로 와주시면 된다”고 말했다.

자타가 공인하는 상남자인 신동국이 이를 받았다. 대회사의 오퍼 역시 받아들이며 박현빈과 함께 케이지에 오른다.

현직 소방관으로 강력한 피지컬을 바탕으로 한 타격 능력이 뛰어난 파이터다. 2017년 데뷔해 현재까지 7승 8패의 전적을 기록했다. 그래플링 능력을 다소 아쉽다는 평가를 받지만 강한 힘으로 찍어누르는 공격이 일품이다.

박현빈 역시 타격 위주의 선수다. 승리 5전 중 4전이 펀치로 만든 KO나 TKO다. 때문에 이들의 대결은 그래플링이 거의 없이 타격전 위주로 KO 승부가 날 것으로 대회사는 전망했다.