공연법·국민체육진흥법 시행령 개정안 좌담회

[헤럴드경제=강승연 기자] 암표 거래에 대한 처벌을 강화한 공연법 및 국민체육진흥법 시행령 개정안에 대해 소비자의 정당한 권익 보호를 함께 검토해야 한다는 지적이 나왔다.

지난 22일 한국온라인쇼핑협회에서 공연법 및 국민체육진흥법 시행령 개정안 전문가 좌담회가 열렸다. 고형석 한국소비자법학회 명예회장(한국해양대 교수), 하명진 한국온라인쇼핑협회 사무국장, 국회 김대식 의원실 이명재 보좌관 등이 참석해 소비자·업계·입법 관점에서 시행령 개정안의 주요 쟁점과 개선 방안을 논의했다.

이날 참석자들은 모두 암표 근절이라는 정책 목표에 공감하면서도, 제도가 실제 현장에 적용되는 과정에서는 소비자의 정당한 권익 보호, 플랫폼 규제의 형평성, 집행 기준의 명확성까지 함께 검토돼야 한다고 입을 모았다.

소비자 측면에서는 정상적으로 티켓을 구매한 소비자까지 제재의 대상이 되어서는 안 된다는 목소리가 나왔다. 공연이나 스포츠 경기 관람은 일정 변경, 개인 사정, 동행인 취소 등 다양한 변수가 발생하는 영역인 만큼, 불가피한 양도까지 과도하게 규제하는 방식은 소비자 불안과 혼란을 키울 수 있다는 지적이다.

고형석 교수는 “암표 근절과 소비자 보호는 대립되는 가치가 아니라 함께 달성해야 할 목표”라며 불가피한 경우에 관람권을 재판매할 수 있는 안전한 거래환경을 유지하면서 조직적·상습적 암표 거래를 효과적으로 차단하는 방향으로 제도가 설계돼야 한다는 의견을 제시했다.

업계에서는 시행령의 실효성과 형평성 문제를 짚었다. 국내 플랫폼 사업자들이 정부 정책에 협조하며 모니터링과 신고 대응에 나서고 있지만, 실제 거래가 해외 플랫폼이나 SNS(사회관계망서비스), 오픈채팅 등 규제가 어려운 영역으로 이동할 가능성이 크다는 것이다.

하명진 사무국장은 “국내 사업자에게만 책임과 의무가 집중될 경우 시장의 풍선효과가 발생할 수 있다”며 “오히려 소비자 피해 증가와 제도 실효성 저하로 이어질 수 있다”고 말했다. 또 건전한 사업자에 대한 과도한 규제보다 민관 협력과 자율규제를 통한 실질적인 암표 방지 방안이 필요하다고 제언했다.

입법 측면에서는 상습성·영업성 판단 기준과 과징금 부과 체계, 집행 방식 등에 대해 보다 구체적인 검토가 뒤따라야 한다는 의견도 함께 제시됐다.

이명재 보좌관은 “입법 취지가 충분히 발휘될 수 있도록 현장의 다양한 의견을 경청할 필요가 있다”며 “세부 판단 기준과 집행 체계의 구체화가 필요하다”고 밝혔다.

한편 지난 2월 말 공표된 공연법·국민체육진흥법 개정안에 따라 ▷매크로 프로그램 이용 여부 무관 부정구매·판매 금지 ▷신고 포상금 지급 ▷판매금액 50배 이하 과징금 부과 ▷몰수·추징 등이 도입됐다. 정부는 다음 달 6일까지 진행되는 시행령 입법예고 기간 의견을 받아 최종안을 확정할 예정이다.