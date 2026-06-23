ESG 보고서 발간 한국지속가능성기준위원회 공시기준 준용

[헤럴드경제=유혜림 기자] 우리은행이 지난해 10조원이 넘는 ESG 금융을 지원하고 온실가스 배출량을 줄이는 등 ESG 경영 성과를 23일 공개했다. 여성 사외이사 비율을 50%까지 확대하는 등 지배구조 개선에도 나서며 지속가능경영 행보를 이어가고 있다는 평가다.

우리은행이 지난 1년간의 ESG 경영 성과와 추진 방향을 담은 ‘2025 ESG보고서’를 이 같은 내용을 골자로 해 발간했다. ‘NEXT Finance, NEXT Future’를 부제로 삼은 이번 보고서는 ESG를 통해 다음 세대의 금융과 미래를 책임지고, 지속가능금융 및 녹색대전환 등 금융 패러다임 변화를 선도하겠다는 의지를 담았다.

지난해 총 10조5900억원 규모의 ESG 금융 지원을 실천하는 등 실질적 성과를 수록했다. 연간 지원액 목표 10조원을 초과달성한 것이다. 작년 2월 한국수자원공사와 체결한 직접전력거래계약(PPA)을 통해 온실가스 배출량을 전년 대비 4686톤 감축했으며, 여성 사외이사 비율을 50%까지 확대해 이사회 다양성을 강화했다.

또 우리은행이 은행권 최초로 한국지속가능성기준위원회(KSSB) 공시기준을 준용한 ESG 보고서를 발간했다. KSSB가 요구하는 글로벌 스탠다드 공시 체계에 따라 앞서 도출한 중대 이슈들을 ▷거버넌스 ▷전략 ▷리스크관리 ▷지표 및 목표 등 4가지 핵심 영역으로 나누어 체계적인 공시를 진행했다.

이와 함께, 은행 활동이 환경·사회에 미치는 영향과 재무적 요인을 종합 고려하는 ‘이중 중대성 평가’를 실시하여 영향의 크기와 범위, 발생 가능성 등을 종합적으로 분석했다. 금융권 최초로 ‘AI Media Index(AI 평판리스크 지수)’를 선제적으로 활용해 관련 뉴스의 보도량과 중요도를 정밀 분석 및 검증했다.

이처럼 다각적인 평가로 객관성과 신뢰도를 극대화한 결과, ▷금융소비자보호 ▷AX·DX 혁신 ▷기후변화 대응 ▷ESG금융 확대가 4대 중대 이슈로 선정됐다. 한편, 이번 보고서는 친환경 실천을 위해 종이 인쇄 없이 디지털 형태로 발간해 우리은행 홈페이지에서 제공한다. 오는 7월 중 영문 보고서와 홍보 동영상도 추가로 공개한다.

우리은행 관계자는 “우리은행은 글로벌 수준의 ESG 공시 체계를 지속적으로 고도화 하고, 책임있는 정보공개를 통해 이해관계자와 적극 소통해 나가겠다”며 “앞으로도 ESG 경영을 통해 더 나은 세상을 만들고 사회로부터 신뢰받는 은행이 되겠다”고 밝혔다.