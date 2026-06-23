8월 중 슈퍼SOL 전용 중금리대출도 출시

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 중저신용자의 금융비용 부담을 낮추기 위해 금리 상한 적용, 대출 심사 고도화, 상환조건 완화 등을 담은 ‘중금리대출 지원 패키지’를 시행한다고 밝혔다.

23일 신한은행에 따르면, 이번 패키지는 신한금융그룹이 이달 발표한 총 5조원 규모의 ‘포용금융 2.0 ON(溫)’ 프로젝트를 은행 차원에서 구체화한 조치다.

신한은행은 우선 외부 신용평점(NICE·KCB) 하위 50% 고객을 대상으로 최고금리를 연 6.9%로 제한하는 ‘신한중금리대출’을 운영한다. 대상 차주의 실제 산출금리가 연 6.9%를 넘을 경우 금리 상한을 적용하며, 그 이하인 경우에는 산출금리를 그대로 적용한다. 해당 지원은 일부 상품을 제외한 개인 신용대출에 자동 적용된다.

중저신용자 대상 심사 체계도 손질했다. 전업주부와 은퇴자 등 금융거래 이력이 상대적으로 부족한 고객까지 포함해 상환능력과 금융거래 특성을 보다 정교하게 반영하도록 심사 기준을 개선했다. 이를 통해 중금리대출 금리를 일반 신용대출 평균금리와 2%포인트 이내 수준으로 관리한다는 방침이다.

서민금융상품인 새희망홀씨의 상환 부담도 낮춘다. 분할상환 기간을 기존 최대 60개월에서 84개월로 연장하고, 분할상환 우대금리는 기존 0.3%포인트에서 1.1%포인트로 확대했다.

오는 8월에는 비대면 전용 상품인 ‘슈퍼SOL 전용 중금리대출’도 출시할 예정이다. 서민 대안 신용평가모형을 적용해 중저신용자의 상환능력과 금융거래 특성을 보다 세밀하게 반영하는 것이 특징이다.

신한은행 관계자는 “금리와 심사, 상환구조를 함께 개선해 중저신용 고객의 실질적인 금융비용 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다”며 “금융 취약계층의 금융 접근성을 높이고 사각지대를 줄여나가겠다”고 말했다.

한편 신한금융그룹은 지난 10일 약 5000억원 규모의 연체채권 소각과 4조5000억원 규모의 포용금융 공급을 골자로 한 총 5조원 규모의 ‘포용금융 2.0 ON(溫)’ 프로젝트를 발표했다. 또 내달 전체 저축은행 이용 고객을 대상으로 하는 ‘신한 상생대환대출Ⅱ’를 출시할 예정이다.